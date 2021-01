La Junta prohíbe la movilidad entre municipios y cierra bares y tiendas en los de más de 5.000 habitantes

Confieso que me sentí profundamente conmocionado cuando en rueda de prensa de hoy, Fernández Vara pone en cuarentena la eficacia probada de la VACUNA COVID-19, por la Agencia del Medicamento., para justificar el retraso de la vacunación en Extremadura. Desde ese momento manifiesto con toda la tristeza de un extremeño desprotegido por su máxima institución que no tengo ninguna confianza en este gobierno. Del resto de las medidas de vigencia semanal me parecen mas propias de un hechicero de tribu que de la seriedad y rigor de la medicina preventiva y los efectos secuenciales derivados de una pandemia (no se tienen en cuenta la progresividad de las infecciones en la temporalidad de las medidas). Repito me siento mal, muy mal con estos indignos gestores y preocupado por el devenir de esta crisis sanitaria. Ojala, me confunda, cuanto lo desearía …..