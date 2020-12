El plan navideño decae por la subida de los contagios

Se venia venir.Las autoridades tato municipales como regionales , dicen ,dicen mucho pero no hacen cumplir nada.En Plasencia es de escándalo ver en la Plaza de San Esteban llena de personas de pie sobre mesas altas y todo juntos sin respetar las nor as de distancia miento social, tampoco en c/Patalon , Resbaladero de San Martín y Plaza De la Torre Lucia, sin que el Alcalde haga nada por evitarlo.Tampoco la Policia que solo esta a la espera de ordenes superiores no haciendo cumplir las normas establecidas por la autoridad sanitaria.