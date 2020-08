La Justicia admite a trámite la querella de los familiares de la Asistida

No se. Yo tengo ahi un familiar con 92 años. Y siempre lo he visto bien atendido. No le ha pasado nada y sigue en la residencia. Me parece muy osado hacer responsable a una o varias personas de una epidemia que ha cogido a todo el mundo por sorpresa y lleva cientos de miles de muertos. Es una opinion. Cada uno cuenta la feria segun le va.