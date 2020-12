Un juzgado de Plasencia investigará lo ocurrido con 6 fallecidos de Los Pinos

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Plasencia va a investigar si el exdirector de la residencia de alzhéimer Los Pinos cometió un presunto delito de homicidio por imprudencia en el caso del fallecimiento de seis de sus residentes durante el confinamiento. Es la respuesta que ha recibido ya el abogado de las familias que presentaron una querella en el juzgado hace un mes.

Según ha señalado el portavoz de los familiares, Félix Pérez, el abogado les ha transmitido que el juzgado ha admitido a trámite su querella y da comienzo a la investigación porque en el mismo escrito les ha solicitado los certificados de defunción de los seis residentes fallecidos. Lo que no hace, de momento, es citar a declarar al exdirector.

Pérez ha mostrado su satisfacción por esta decisión judicial: “Es una excelente noticia, el proceso ya no se podrá parar”. Porque, desde el primer momento, los familiares han defendido que con esta querella lo que quieren es recabar la información que no han obtenido hasta el momento y también “justicia, que respondan por lo ocurrido. Lo que queremos es que no vuelva a suceder y que la sociedad y los políticos tomen conciencia» y mejore la atención a las personas dependientes en los centros”.