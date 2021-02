«Le doy 500 euros al trabajador que me pueda informar del estado de mi madre hospitalizada»

«Yo. Me comprometo a votar a @GFVara y a @Lsalaya y a donar 500 euros al trabajador que me informe regularmente del estado de mi madre hospitalizada e intervenida de gravedad en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres ya que nos impiden estar cerca de ella». Es el mensaje con el que amanecía ayer en Twitter el actor cacereño afincado en Madrid Chemi Moreno. Un grito que lanzaba por escrito en su red social para denunciar la situación que su familia está sufriendo desde el pasado sábado.

Ese día, su madre, Natividad Iglesias de la Llave, que padece un problema cardiaco, fue trasladada por el 112 al centro hospitalario. Su marido, José Manuel Moreno, relataba lo acaecido: «Cuando llegamos al hospital nos dijeron que dada la situación derivada de la pandemia, no podía acompañar ningún familiar al paciente, que ellos se encargaban de todo, algo que entendimos, por supuesto. Sin embargo nos empezamos a preocupar cuando el domingo nos dieron cero información. Ocurre que los domingos también se piensa, se sufre, la incertidumbre también funciona», narra Moreno.

Llegó el lunes y trataron de hablar con Cardiología. Intentos casi infructuosos frente a una centralita que no dejaba de comunicar. Al fin, a las tres de la tarde descolgaron. Demasiado tarde: «Tendrían que haber llamado antes», les dijeron. El martes contestaron antes. En la planta un enfermero respondió: «Los doctores no están por aquí». Afortunadamente su mujer tenía un móvil. «Me la encontré con un hilo de voz, me dijo que la noche anterior había tenido un problema. Nos enteramos de que le iban a poner un marcapasos», cuenta el marido de la paciente.

En ese momento entró en la habitación una cardióloga. «Mi mujer me comentó que la doctora me llamaría en veinte o treinta minutos. Me llamó, me confirmó lo del marcapasos, pero pasó la mañana, pasó la tarde... y por la tarde vuelvo a llamar. Alguien me dice que ‘han sacado a una señora con un marcapasos; creo que a ella’. Cuando estaba un poco enderezada, mi mujer logró llamarme».

La familia no duda de la buena praxis de los médicos, pero sí lamenta la falta de información del servicio. El SES dijo ayer que «si esa queja se ha enviado de manera oficial a la gerencia del Área de Salud, será respondida adecuadamente».