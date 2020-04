Lecturas para el confinamiento

Un libro es para toda la vida. En el momento en que abres la cubierta y rozas la primera página, con suerte la última, te acompañará para siempre. Algunos reposarán en la estantería, otros tantos, los de mayor fortuna, serán releídos, remarcados y desgastados. Pero todos y cada uno de los que hayan pasado por las manos, se convertirán en compañeros sigilosos de por vida. Un libro nos hace y nos deshace. Estamos hechos de las palabras, y aunque nos empeñemos en elegirlas nosotros son ellas las que nos eligen en el camino. Ahí reside su poder. Esa es la verdadera magia de la lectura. Y hoy, 23 de abril, el libro vuelve a celebrar su día y a brindar porque lo que consigue no lo consigue nadie. Lo hace más confinado que nunca. Sin librerías, ni rosas rojas, ni puestos multitudinarios, ni abrazos al recibir o al dar. Nada se celebra como siempre porque ahora nada es como siempre. A pesar de ello, el libro resiste en cada casa y este diario recorre la de cinco extremeños para que recomienden el suyo.

Son cinco nombres de ámbitos dispares y con pretensiones dispares. Cultura, sanidad, deporte y educación. Nuria Flores, Silvia Zarco, Basilio Sánchez, Puerto Pérez y Vito Íñiguez, todos referentes en sus campos y con una inquietud común por la lectura. En cuanto a sus recomendaciones, aunque todas sugieren la misma aspiración común de conocimiento, distan unas de las otras. La palabra es el nexo pero cada uno la aborda desde su propia perspectiva. El ensayo, la poesía, las nuevas narrativas, la psicología y la historia se encuentran entre las propuestas. Todas dispuestas, eso sí, a celebrar un Día del Libro más singular que nunca.

Un tributo a la historia del libro.

Silvia Zarco, filóloga y profesora

'El infinito en un junco'

Irene Vallejo

Ediciones Siruela, 2019

A Silvia Zarco le gusta enseñar a sus alumnos a sellar cada momento de la vida con un poema. Esta semana ha elegido uno de Cesare Pavese para despedir a un amigo de todos que se ha marchado antes de tiempo. Se titula El amigo que duerme. «Quería regalarles un alivio a la pena». Ella es filóloga clásica, da clases en un colegio de Talarrubias y dirige una compañía de Teatro así que no es de extrañar que sus lecturas en esta cuarentena sean teatro clásico y poesía. Don Álvaro y la fuerza del sino tiene entre las manos ahora mismo pero si tiene que recomendar una lectura se decanta por El infinito en un junco de Irene Vallejo. «Es un homenaje a la historia del libro». El ensayo está considerado por la crítica como uno de los textos revelación de la temporada. Según expone, la autora, también filóloga, habla «desde el amor a los libros» y hace un recorrido «bien escrito» desde los palacios de Cleopatra al debate de la postverdad.

Versos para fijarse en la vida

Basilio Sánchez. Sanitario y poeta

‘El hombre alegría’

Christian Bobin

Editorial La cama sol, 2018

Desde que se inició la crisis sanitaria Basilio Sánchez está centrado en su compromiso con el juramento que hizo con la Sanidad. Médico en la UCI de Cáceres, sigue día a día en primera línea para salvar vidas. Es su prioridad. Aunque aparcada por el momento hasta que concluya la crisis, destaca en su vida otra faceta, la literaria, que bien merece ser reconocida en este Día del Libro. Sus versos han sido laureados y han recibido numerosos galardones, uno de los últimos, el Premio Loewe en 2019 por He heredado un nogal sobre la tumba de los reyes. Si se tiene que quedar con un título elige por El hombre alegría con textos de Christian Bobin e ilustraciones de José María Sicilia. «Es un objeto de arte, un libro necesario para estos momentos, en un mundo de mensajes instantáneos y banales, sus poemas nos invitan a detenernos en la vida y a pensar en las cosas que tienen importancia, es poesía de luz, está relacionada con lo que yo escribo», sostiene.

Un manual para afrontar retos

Puerto Pérez. Deportista y psicóloga

‘Jugar con el corazón’

Xesco Espar

Plataforma editorial, 2010

Como cualquier deportista, Puerto Pérez busca el máximo nivel. Para ello, la extremeña compatibiliza su faceta en el deporte en primera línea, juega en el equipo femenino de fútbol de Cáceres, con su labor en la psicología, también deportiva. De hecho ha puesto en marcha un proyecto para asesorar a deportistas. Ahora, durante una cuarentena que le ha tocado sobrellevar en la capital cacereña, confiesa que combina el tiempo libre entre la lectura y el entrenamiento. Ella, como muchos eruditos en la materia deportiva, tiene también su libro de cabecera y recomienda Jugar con el corazón. Su autor es Xesco Espar y lo publica Plataforma editorial en 2010 y ya lleva más de una decena de ediciones vendidas. Sobre este título Pérez pone de relieve que hace referencia a la «forma de afrontar los retos y buscar la excelencia, no solo con una forma de hacer las cosas sino buscando un aprendizaje para uno mismo, de ahí con el corazón».

Viaje a los antepasados

Vito Íñiguez. Músico y cantante de Sínkope

‘El clan del oso cavernario’

Jean Marie Auel

Maeva, 1980

Si hay alguien que está hecho de poesía es Vito Íñiguez. Al compositor, vocalista de Sínkope, una de las bandas de rock más emblemáticas del panorama regional, le han acompañado las palabras toda su vida. Su cuarentena es como la de cualquiera. «Hago un poco de todo, leo, escribo, a veces me desespero, el hecho de salir no me desespera lo que echo de menos es no poder salir cuando quiera». Entretanto, confiesa que acaba de encargar El salvaje, el libro del mejicano Guillermo Arriaga, guionista de películas como Amores Perros, 21 gramos y Babel. Aunque si le preguntan por un libro, uno que le haya marcado, reconoce que siempre recomienda el mismo: El clan del oso cavernario de Jean Marie Audiel. «Lo leí hace años y me gustó, está muy bien documentado y ella es muy imaginativa escribiendo, es un relato de nuestros antepasados en la era glacial, cuenta una historia de diferentes sociedades». Hay que leer el pasado para entender el presente.

Una mirada a las letras del futuro

Nuria Flores. Consejera de Cultura

‘La materia cambiante’

Panorama de la joven narrativa

Editora regional, 2019

Sumergida en la lectura sobrelleva el tiempo libre del confinamiento Nuria Flores, consejera de Cultura. Como la extremeña, a ese paso del tiempo se enfrenta el protagonista de Tierra de Campos de David Trueba, libro en el que ha buceado estas semanas. También se ha sumergido en la poética de Vicente Valero y su novela Enfermos antiguos y en la obra de Katixa Agirre, Las madres no, una reflexión sobre maternidad y creación artística. En cualquier caso, como representante de la cultura extremeña, su recomendación se queda en casa y propone para el Día del Libro la antología de jóvenes narradores extremeños, nacidos entre 1987 y 2000, La materia cambiante. Panorama de la joven narrativa extremeña. Esta obra fue publicada en 2019 por la Editora regional y aporta, según expone, «una visión de un futuro prometedor para el panorama de las letras extremeñas y mucha esperanza para el tiempo que vendrá».