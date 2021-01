Leticia Sabater da la cara por el fiestón de Nochevieja en su casa

Una vez más, y esta vez a su pesar, Leticia Sabater se ha convertido en uno de los personajes de esta pasada Navidad, después de la tremenda 'rave' ilegal que se celebró en su casa el día 31 de diciembre tras alquilarla a un grupo de personas en plenas restricciones de movilidad por el coronavirus.

Tras muchas críticas y reconociendo que lo está pasando muy mal por lo sucedido, Leticia dio su versión de los hechos en el programa 'Sábado Deluxe' (Tele-5) dejando claro que ella no era conocedora de la tremenda fiesta que se iba a organizar en su domicilio.

"Me han liado una buena" aseguró Leticia en la entrevista. "Yo soy una buena persona pero no voy a tolerar que una persona me destroce la casa, que consiga que sea el peor año de mi vida, casi nunca he puesto una denuncia pero voy a conseguir que estas personas paguen medio millón de euros" dejo claro la televisiva 'celebrity'.

Leticia explicó los pasos que siguió para la reserva de su domicilio asegurando que la reserva se produjo a través de una página extranjera y dejando claro que no se podía hacer ningún tipo de fiesta en la casa ni en el jardín y que alquiló la casa casi como un favor. "Terminé alquilando la casa a la persona que había reservado porque me dio hasta pena. Me dijo que quería reunirse con su hermano y su novia y no iba a hacer ninguna fiesta", aseguró Sabater durante la charla.

Entre 350 y 6.000 euros por el alquiler

Pero no parece que está sea la única versión de la contratación, el colaborador de Tele 5 Kiko Hernández ha asegurado este lunes que Leticia estaba al corriente de lo que iba a suceder, ya que la fiesta habría sido organizada por un hombre que alquila casas para la celebración de fiestas. "Me dicen que por mucho que denuncie ella era conocedora de la fiesta porque la persona se lo dijo y por eso cobró 6.000 euros por noche", ha asegurado Hernández. Por el contrario, Leticia ha asegurado que tan solo había cobrado 350 euros por el alquiler.

Leticia también afirmó en Tele 5 que lleva un tiempo con pastillas para dormir con todo lo sucedido: "Mi hermana era enfermera y ha fallecido por el tema del covid, cómo voy a permitir que alguien haga una fiesta en mi casa en estos momentos. Yo hace 10 años que no hago una fiesta, desde que murió mi madre". Sobre la sorpresa del momento y la reacción de los participantes de la fiesta Leticia fue clara: "Cuando llego a mi casa veo que seis o siete personas están escapando por el jardín y cuando entro en casa digo, de aquí no se mueve nadie o llamo a la policía. Llevaban 48 horas sin dormir, estaban deambulando por la casa. Cuando yo llegué había 10 personas dentro y no estaba la persona a la que le había alquilado la casa". La creadora de El salchipapa y El polvorrón obligo a los presentes a que le ayudaran a recolocar los muebles de la casa, que se encontraban amontonados en dos habitaciones "como si fuera un trastero".

Multas y denuncias

"Iré detrás de esa persona, colaboraré con la policía para que esa persona pague medio millón de euros. Había 100 personas en mi casa el 31 de diciembre y el 1 de enero una barbacoa con otros, añadió la exconcursante y ganadora de 'La casa fuerte' de 54 años.

"Llevo 25 años trabajando para tener mi casa y es horrible. La alfombra para tirar, la encimera de la cocina en el suelo, radiadores fuera de sitio y la lámpara de cristal de Murano", describió Leticia sobre los destrozos de su casa y reconoció que le robaron ropa interior, su edredón de Versace y los mandos de la tele. "La web de alquiler no me cubre nada, se lava las manos, ya he tenido que pagar 20.00 euros en reparaciones. Eso sí le ha dado todos los datos a la Guardia Civil, que tiene ya a 40 personas identificadas que les caerá una multa de 500 euros", desvelaba finalmente la actriz catalana.