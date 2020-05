Licerán: «No podemos multar a nadie en Cáceres por no llevar mascarilla»

El Ayuntamiento de Cáceres no puede multar a quienes no lleven mascarillas, ni guantes ni caminen por su derecha en la misma dirección de los coches. Se trata solo de recomendaciones y no hay ninguna ley que ampare este comportamiento como ilegal. Lo dijo ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Andrés Licerán, que lanzó, eso sí, una seria llamada a la responsabilidad y pidió a los ciudadanos que sigan a rajatabla los consejos del Ministerio de Sanidad.

No obstante sigue habiendo una inmensa minoría que incumple, poniendo en riesgo con ello la salud de los demás. «El virus sigue con nosotros», dijo el edil, recordando que el Área de Salud de Cáceres acumula 268 víctimas mortales, la tasa más alta de la región.

A la espera de que llegue la orden ministerial para que las mascarillas sean de uso obligatorio, el departamento de Andrés Licerán continúa pintando la señalización horizontal.

Los operarios de la concesionaria Aceinsa empezaron la semana pasada por La Mejostilla y han continuado por la avenida Virgen de Guadalupe (desde la plaza de Hernán Cortés hasta Gil Cordero), Gil Cordero, Ronda del Carmen, Reyes Huertas, avenida Antonio Hurtado (desde plaza de América hasta Reyes Huertas), Sánchez Manzano, avenida de Portugal, Gabino Muriel y avenida de Alemania (desde plaza de América hasta Gabino Muriel).

AFLUENCIA / El objetivo del equipo de gobierno es llegar a la mayor parte de barrios de la ciudad, especialmente las zonas de más afluencia. El departamento de Licerán también está trabajando en cartelería, que se instalará en los dos corredores saludables peatonales de un carril que ha establecido el ayuntamiento: el sur y el norte. El primero va desde la avenida Juan Pablo II hasta la rotonda del ferial (sentido entrada a la ciudad).

El corredor norte va desde la rotonda del caballo de Hernán Cortés hasta la ronda Norte y pasa por la avenida Hernán Cortés (no se peatonaliza carril al existir plataforma peatonal), plaza de Argel (eliminación de estacionamiento), avenida de Delicias (acera lado cuartel Infanta Isabel), avenida de Extremadura (eliminación de estacionamiento acera lado cementerio) y Cordel de las Merinas hasta ronda Norte, donde se ha eliminado el estacionamiento de la acera situada al lado del cementerio.