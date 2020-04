Llegan los test a la residencia Los Pinos de Plasencia

Primero se hicieron en el centro residencial Virgen del Puerto y ahora han llegado a la residencia de alzhéimer Los Pinos de Plasencia. Los test rápidos eran una demanda reiterada por parte de los familiares y también el alcalde los pidió esta semana debido al hecho de que numerosos mayores de esta residencia están siendo aislados en una planta con síntomas compatibles de coronavirus.

La Consejería de Sanidad ha indicado que estas pruebas rápidas comenzaron el miércoles, tanto en Plasencia como en el resto de la región, pero "la planificación intensiva" se iba a producir entre este jueves y viernes. Del resultado de los test, Sanidad ha emplazado a una comparecencia del consejero, José María Vergeles, que tendrá lugar este sábado.

Mientras tanto, algunos familiares que han contactado con este periódico mantienen su queja de que en Los Pinos "no se está haciendo nada. Desde el 14 de marzo no han hecho pruebas y todavía no han ido a desinfectar, es una vergüenza".

Según los datos que ha venido ofreciendo Sanidad, en este centro ha habido cuatro positivos. Tres fallecieron y uno continúa en el hospital. A los que han tenido síntomas se les ha ido aislando en la tercera planta de la residencia a la espera de las pruebas y, según ha podido saber este periódico, algunos han fallecido antes de hacérselas. "Es muy duro, pero se está muriendo gente con posible coronavirus y no figuran como positivos porque no tenían las pruebas".

Las familias aplauden el trabajo que están haciendo los sanitarios y reclaman también los test para ellos, pero se muestran "muy angustiados porque llamamos pero tenemos que esperar a que nos pasen. Ayer ya nos llamó la doctora diciendo que mi madre tenía fiebre y la iban a subir a la tercera planta y mi madre ha estado prácticamente aislada desde el principio, con otra persona en la habitación, pero alejadas. No sabemos cómo se ha podido contagiar ni qué va a pasar ahora con los contagiados", lamentan.