Marianne Faithfull, hospitalizada con coronavirus

La cantante británica Marianne Faithfull, de 73 años, un icono de la década de los 60, ha sido hospitalizada después de dar positivo por coronavirus, según ha anunciado su agencia de relaciones públicas.

"El mánager de Marianne Faithfull ha confirmado que Marianne está siendo tratada por el covid-19 en un hospital de Londres", tuiteó Republic Media, una agencia especializada en la industria de la música. "Se encuentra en una condición estable y responde bien al tratamiento. Le deseamos una recuperación completa y rápida", agrega el mensaje.

La artista estadounidense de vanguardia Penny Arcade, amiga de la cantante británica, escribió en su cuenta de Facebook que Marianne Faithfull acudió al hospital el martes alarmada por una fuerte tos que le apareció durante sl confinamiento en su domicilio. "Ella ha superado y sobrevivido a tantas cosas en su vida, incluida ser Marianne Faithfull, que ser arrastrada por un virus sería una tragedia", escribe la estadounidense Penny Arcade, cuyo nombre real es Susana Ventura.

CON LOS STONES

Marianne Faithfull fue uno de los símbolos de los años 60 y triunfó en el escenario con solo 17 años gracias a la canción 'As Tears Go By', escrita por Mick Jagger y Keith Richards, de los Rolling Stones.

Además de ser cantante y compositora, también ha sido actriz de teatro y de cine a lo largo de una carrera que abarca cinco décadas. Sus problemas de adicción a las drogas eran notorios, al igual que sus problemas de salud.