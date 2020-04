Mascarillas a 0,96 ... pero aún no

Hay mascarillas. Las farmacias de la región han empezado a recibir esta semana buena parte de los pedidos que tenían pendientes y en la mayoría de las oficinas se pueden encontrar ya, pero a un precio que está aún por encima del que anunció ayer el Ministro de Sanidad, Salvador Illa: hay mascarillas, pero aún no a 0,96 euros, como establece el precio máximo tasado por el Gobierno sino que más bien ronda los 1,2 euros. La razón es que más allá del anuncio tras la comisión interministerial de precios del medicamento, la medida debe desarrollarse y publicarse (como cualquier otra norma) en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y eso no está previsto que suceda hasta finales de esta semana o principios de la próxima, según indican desde el sector. Así que es poco probable que antes de ese momento se puedan adquirir estos protectores a un precio por debajo del euro y menos aún cuando las que ahora se venden, las farmacias las compraron a precios por encima de ese máximo.

«Estoy completamente de acuerdo con la regulación con las mascarillas, igual que está regulado el precio de los medicamentos. Lo que no comparto es cómo se ha hecho, porque sabemos que vamos a venderlas a 0,96 euros e incluso hay un cartel del ministerio que así lo anuncia, pero aún no se ha publicado en el BOE, no se ha definido cómo se hará, si es de aplicación inmediata o si hay un periodo de transición ¿Qué pasa con las mascarillas que han comprado las farmacias a un precio muy por encima del que ahora fija el Ministerio de Sanidad?», pregunta Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz.

Las mascarillas no son un medicamento sino un producto sanitario. Eso supone que no había una intervención sobre su precio (como sí sucede con las medicinas) hasta ahora. Cada farmacia podía fijar el precio. Y en la práctica seguirá siendo así hasta que se publique en el BOE. «Ya nos vienen pidiendo ‘las mascarillas del Gobierno’. Pero la realidad es que las que tienen ahora las farmacias se ha comprado a un precio superior a los 0,96 euros», argumenta Venegas.

El anuncio del precio máximo ha generado algunas dudas en el sector sobre si la aplicación sería o no inmediata. Para disiparlas, el Colegio de Farmacéuticos de Cáceres dirigió ayer una circular a sus asociados en la que les informa de que no será oficial hasta que se publique en el BOE. Ahí también debe establecerse el precio máximo al que pueden comprarlas ellos a los distribuidores y el precio máximo de fabricación.

«No se puede intervenir solo el precio de venta. Hay que intervenir toda la cadena», reclama Pedro Antonio Claros, presidente del colegio cacereño. En su farmacia, por ejemplo, el martes recibieron 500 mascarillas y el precio al que las compraron está por encima del que se ha fijado ahora. Las están vendiendo a 1,2 euros, el habitual para este tipo de productos antes de la crisis del coronavirus.

Las cooperativas de farmacia afirman que han adaptado los precios a los que exigirá el ministerio. «Pero muchas farmacias las han comprado a precio de oro a otro tipo de empresas por dar el servicio», afirma Claros.

¿Y las FFP2?

Una Orden Ministerial de Sanidad de hace una semana establecía que se intervendría el precio de mascarillas (en general), guantes y geles de manos. De todo eso, de momento solo se ha actuado sobre las mascarillas quirúrgicas. Son las más básicas y no se consideran un equipo de protección porque no previene el contagio de quien la porta sino que únicamente evitan que una persona contagiada (alguien asintomático, por ejemplo) pueda transmitir el virus. «No están concebidas para proteger pero son adecuadas para el uso que se pretende que se dé en la población, porque se trata de que las personas que puedan tener el virus sin síntomas, no lo propaguen», explica el farmacéutico.

En el futuro también se regulará el precio del resto de productos, incluidas las mascarillas FFP2 (las que llevan el filtro) que hasta entonces seguirán como venta libre. Esas sí que se consideran equipos de protección porque impiden que quien las lleve se contagie aunque, por el contrario, si esa persona está infectada no evitan que lo propague. En todo caso, de momento no hay existencias de las FFP2, y es poco probable que se repongan con facilidad en breve.