Yo no soy contraria a la vacuna covid, de hecho me vacunaré cuando me corresponda, pero si puedo decir que por más que busco no encuentro estudios científicos sobre la eficacia de la vacuna. Y no los encuentro sencillamente porque no los hay todavía. Hay notas de prensa de Pfizer en las que dice que su efectividad es del 95%, pero eso no son estudios científicos contrastados. Se supone que es una vacuna segura porque se probó en unos 33.000 voluntarios. Pero de esos 33.000 a la mitad se le administró placebo para el comparar. Es decir que sólo se administró la vacuna real a 16.500 personas. Me parecen pocas para determinar su eficacia. Y no hablemos de la duración de la inmunidad, de eso nadie sabe nada. Queramos o no queramos, somos conejillos de indias porque la necesidad de la vacuna ha primado sobre los estudios a medio y largo plazo que son los que garantizarán la verdadera eficacia de la vacuna y la duración de su inmunidad.