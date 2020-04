La médico del centro Los Pinos de Plasencia pide la baja y Enfermería, más personal

La única médico en plantilla de la residencia de alzhéimer Los Pinos de Plasencia ha solicitado hoy la baja médica porque "está abatida, no puede más". No lo dice la facultativo sino el personal de Enfemería del centro, que afirma que, de los 96 residentes que había al inicio del confinamiento, 40 están actualmente aislados con posibles síntomas y 13 han fallecido ya.

Denuncian por tanto una "carga asistencial" que ha aumentado considerablemente y "necesita de una valoración médica y de personal que conozca a los enfermos, por eso la médica ha venido reclamando la presencia de otro médico. Hoy ha venido una médica de un centro de salud diciendo que venía solo dos horas". El colectivo recuerda que, cuando empezó el confinamiento, "vino una geriatra y personal de paliativos para darnos indicaciones" porque por el grado de dependencia de los residentes "no son derivables al hospital".

Afirman que no hubo novedades hasta hoy, con la médico por horas. En cuanto a la situación de Enfermería, explican que en el Relación de Puestos de Trabajo son 11, pero tres están fuera de la plantilla porque uno es responsable del área asistencial y los otros dos son coordinadores, con turno de mañana de lunes a viernes.

Así, hicieron una petición de refuerzo al director del Sepad y la gerente territorial de Cáceres y ya realizan mañanas y tardes de lunes a domingo, por lo que les están "muy agradecidos".

De los 8 restantes, "mandaron a dos a reforzar Jaraíz y Navalmoral y enviaron dos sustitutos para reforzar la noche, pero son nuevos y no conocen a los residentes". De esta forma, hay tres enfermeros por las mañanas, dos por las tardes y dos por las noches y aseguran que están atendiendo a entre 25 y 30 mayores por enfermero, pero "a costa de no librar, no damos a basto".

Sumado a esto, señalan que están trabajando con "equipos que nos está donando la gente porque aquí los racionan".

La Consejería de Sanidad ha contestado a la denuncia señalando que, "en Los Pinos, el SEPAD y el SES han reforzado el centro con dos médicos y una enfermera más".