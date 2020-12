Medio centenar de policías locales vigilarán cada día Cáceres en Navidad

Medio centenar de policías locales vigilarán cada día la capital cacereña durante la época de Navidad. Así lo anunció este viernes el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, tras la reunión de la Junta Local de Seguridad en la que se acordó el dispositivo de cara las fechas navideñas. De este modo, según avanzó el regidor municipal en declaraciones a los medios, desde este viernes hasta el próximo 5 de enero, la Policía Local hará 616 turnos con especial refuerzo en la mañana y la noche. En concreto, detalló que los turnos se repartirán en 214 policías de mañana --en horario de 7 a 15 horas--, 196 de tarde --en horario de 15 a 23 horas-- y 206 de noche --en horario de 23 a 7 horas-- aunque el toque de queda está fijado en los días festivos hasta las 1.30 horas.

De esta forma, precisan fuentes policiales, en cada turno en la jefatura trabajarán cada día entre 10 y 15 agentes, que en condiciones habituales reparten tareas entre las patrullas y labores administrativas pero que durante las fechas que marca el dispositivo navideño, el grueso de los policías se encontrará en servicio de patrulla.

Tras la reunión, que congregó en el salón de plenos del ayuntamiento a representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la ciudad (Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil), el alcalde cacereño incidió en que este año «habrá una presencia policial más intensa que en navidades anteriores porque «además se van a destinar los efectivos que normalmente se destinan a la seguridad en la cabalgata de Reyes, que son muchos, y se van a redirigir hacia tareas de inspección del cumplimiento de las normas covid».

Detalló, tal y como ha avanzado en semanas anteriores, que el dispositivo hará especial hincapié en las jornadas festivas como las cañas de Nochebuena, una de las jornadas que habitualmente congrega a más personas en los locales de hostelería. Aunque el ayuntamiento ya detalló hace semanas que no se iba a prohibir la celebración de las cañas en la ciudad, Salaya hizo un llamamiento tras el aumento de contagios en los últimos días que en la medida de lo posible los cacereños «limiten las relaciones a los ámbitos familiares e instó a prescindir «de las celebraciones» y «de la costumbre de salir a tomar las cañas en Nochebuena». Aún así, incidió en que en el caso en el que finalmente la ciudadanía decida salir que respeten las normas y se haga con reserva previa en el local.

La prioridad municipal, por tanto, señaló este viernes es que la Nochebuena tranquila y no se produzcan «las masificaciones a las que estamos acostumbrados en esas fechas y garantizar que se cumple mucho en todas partes». Por tanto, la policía durante esa jornada un seguimiento especial «de inspección del cumplimiento en los locales de hostelería» y pondrá el «foco en evitar el consumo de alcohol en la calle, no sólo de botellones sino con bebidas que hayamos adquirido en un local de hostelería, que no se podrán beber fuera de la terrazas, sólo se podrá consumir en el interior de los locales o en las terrazas, pero no beber en la vía pública, y tampoco se puede fumar en las terrazas».

En cuanto a la valoración que hicieron los sindicatos sobre la decisión del ayuntamiento de reorganizar las libranzas ya asignadas de los agentes los festivos, 24, 25, 31 y 1, para reforzar la presencia de efectivos en la calle, CSIF incidió en que se hagan respetando el convenio. «Somos conscientes de que seguimos en pandemia, pero si un policía trabaja un festivo, según el convenio no se le puede obligar a trabajar otro y eso se tiene que respetar a rajatabla, tienen derecho a su descanso», concluye.

Por otro lado, este viernes, el portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, aprovechó para alabar la «encomiable labor» de la Policía Local este año y detalló el número de sanciones que ha interpuesto la jefatura desde el pasado 14 de marzo hasta el 14 de diciembre, 6.655 denuncias, 2.203 por incumplir las normas sanitarias. Esta semana interpuso 21 multas por no respetar el toque de queda y 3 por uso inadecuado de la mascarilla. En el apartado de tráfico, se han puesto 3.236 multas por no respetar la Ley de Seguridad Vial y en la ordenanza de convivencia, se han incoado 82 expedientes por ruidos.