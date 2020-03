Mérida acuerda con Aqualia la devolución del recibo del agua y basura a quien lo solicite

El Ayuntamiento de Mérida ha acordado con Aqualia la devolución del recibo del agua y basura a quien lo solicite, aplazar el pago del IBI y del IAE, y suspender la liquidación del impuesto de terrazas. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y la portavoz de equipo de Gobierno, Carmen Yañez, han presentado en la mañana de este jueves un paquete de medidas “que pretenden ayudar a rebajar la presión fiscal de las vecinas y vecinos de la capital extremeña”, y que se pondrán en marcha cuando finalice el estado de alarma decretado por el Gobierno central.

Con respecto al recibo de agua y basura, el ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con Aqualia, la empresa que gestiona el servicio del agua en la ciudad, para que aquellas personas y empresas que no puedan abonar sus recibos, y que lo tengan domiciliado, lo devuelvan sin coste alguno. Es decir, lo podrán devolver sin abonar costes a la entidad bancaria. “Los aplazamientos ni la devolución de los recibos van a tener ningún cargo a los clientes ni al ayuntamiento”, ha puntualizado Yáñez.

Por otra parte, para quienes que no tengan el recibo domiciliado, se pone en marcha un periodo voluntario de cuatro meses para que a través de la web de Aqualia o su correo electrónico (www.aqualia.com y merida@aqualia.es), se pueda solicitar el aplazamiento por un periodo de hasta un año. El pago lo elegirá el usuario en función de sus necesidades durante el año que se prolongue dicho aplazamiento. Tanto los domiciliados como los que no lo tengan deberán solicitar vía mail o web dicho aplazamiento.

Con respecto al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), Yáñez ha informado de que el ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) para que antes del 15 de abril, junto con la Fempex, se establecerán nuevos plazos para que el usuario pueda aplazar el pago de estos impuestos y evitar dicha carga a los particulares y a las empresas de la ciudad.

Por otra parte, el ayuntamiento ha decidido suspender la liquidación del impuesto de terrazas y veladores hasta que finalice el estado de alarma. Además, cuando se envíe el recibo por esta tasa, el empresario no pagará el tiempo que dicha terraza o velador no ha estado en uso, puesto que, el ayuntamiento devengará en la liquidación del impuesto el tiempo sin terraza para que no tengan que abonarlo.

Otra de las medidas aprobadas por el consistorio emeritense va destinada a los usuarios de diversos servicios e instalaciones municipales como las actividades deportivas, culturales, la escuela infantil, las guarderías y los quioscos instalados en la vía pública, entre otros. “A todas las personas usuarias de estos servicios no se les cobrará la parte porcentual correspondiente al tiempo que no se presten estas actividades”, ha indicado Yáñez. Asimismo, a quienes presten estos servicios o cuenten con la concesión administrativa correspondiente, se les suspenderá el canon del periodo que dure el estado de alarma.

En otro orden de cosas, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha informado de que hoy se habilitará el pabellón polideportivo de la Paz para atender a las ocho personas sin techo que se tienen contabilizadas en la ciudad. Con respecto a la situación del asilo de ancianos Santa Teresa de Jornet, el primer edil recuerda que “está totalmente prohibido que nadie del exterior entre al asilo, porque ahora mismo no existen contagios dentro y si todo el mundo sigue las normas no tiene que haber ningún problema”. Además, el ayuntamiento ha empezado hoy, en colaboración con FFC, a la aplicación de un tratamiento preventivo de desinfección en todas las zonas exteriores y comunes de las residencias públicas y privadas de mayores.