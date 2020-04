Los ministros de Podemos rechazan reactivar la actividad económica no esencial

La gestión de la crisis del coronavirus está situando a la coalición de PSOE y Unidas Podemos en continuas encrucijadas que dividen a la alianza. La última en llegar al seno del Consejo de Ministros ha sido la reapertura de la actividad económica no esencial a partir de este lunes. Los representantes morados en el Gobierno parecen rechazar esta medida y consideran que podría echar por tierra todo el esfuerzo de las últimas semanas.

Desde el pasado 30 de marzo los trabajadores pertenecientes a sectores no esenciales debían permanecer en sus hogares tras la decisión del Consejo de Ministros de intentar reducir el tránsito de personas. Sin embargo, este lunes todos estos trabajadores podrán volver a sus puestos. Una decisión del Gobierno que rechaza ampliar la hibernación de la economía pese a que una parte del comité de expertos que asesora al Ejecutivo se ha mostrado en contra.



Esta falta de consenso entre los asesores del Ejecutivo ha hecho mella en los ministros morados. Los de Pablo Iglesias tienen dudas de que reanudar la actividad no vaya a llevar consigo un rebrote de los contagios. Así, todo apunta a que internamente están planteando la necesidad de prorrogar el cese de toda actividad económica no esencial durante las próximas semanas.

“...El presidente de la patronal dijo: Ya perdemos 100.000 millones al mes... La secretaria del sindicato respondió: Hace 40 años que soy sindicalista y no he pedido nunca el cierre de ninguna fábrica pero ahora está en riesgo la vida de las personas...”👇🏻https://t.co/WOKSdDV06M — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 11, 2020

Pese a que ninguno de los ministros ha querido mostrar en público su desconformidad por la decisión del Gobierno, el propio Iglesias ha publicado un mensaje en Twitter enlazando el artículo "Bérgamo, la masacre que la patronal no quiso evitar", en el que se explica que la zona más afectada de Italia es un polígono industrial en el que no se paralizó la actividad por la presión de los empresarios.

De manera más contundente se ha expresado la directora del Instituto de la Mujer, la 'podemista' Beatriz Gimeno, que apuntaba a través de las redes sociales que "no parece facil explicar por qué no puedes sacar a los niñxs a paseo, con cuidado, y el lunes puedes meterte en el metro e ir a trabajar". "Antes el beneficio que las vidas", sentencia. También ha calificado de "indescriptible que no puedas estar con tus padres que se mueren el domingo y el lunes puedas estar con tus compañeros de trabajo".