El Muba inicia los protocolos para reabrir pero aún no tiene fecha fija

El Museo de Bellas de Artes de Badajoz (Muba) no tiene «aún una fecha fija ahora abrir» pero «trabaja en la preparación de los protocolos para que sea a finales de mayo o a principios de junio», según ha manifestado su directora, María Teresa Rodríguez.

Explicó que se requiere una serie de elementos tanto de protección como de indicaciones para hacer un recorrido en un solo sentido dentro de los edificios del museo. «Todo eso lleva un tiempo, pero la idea es abrir cuanto antes. Trabajamos todos los departamentos de la diputación implicados, compras, prevención, seguridad, los propios trabajadores; pero no hay fecha».

Cuando abra lo hará a un tercio de su capacidad, para visitas individuales, pues no habrá visitas guiadas de escolares ni de grupos. Y «a través de la app que presentamos antes del estado de alarma, el visitante tendrá la visión e información de una serie de cuadros dentro del recorrido en su propio móvil».

Rodríguez indica que el museo está dividido por plantas y que el número de visitantes en la ciudad en estas fechas y en verano no supera la capacidad del museo, por lo que no habrá problemas. «Badajoz no es un destino turístico; en el mes de agosto, por ejemplo, nunca se suele superar los 500 visitantes; hablamos de cifras bajas en julio y agosto, por tanto el aforo no se va a superar tanto si es de un tercio como del 50%», dijo la directora.

El Muba expone al público unas 550 obras entre pinturas, dibujos, grabados, acuarelas y esculturas «contando lo que hay en los edificios A y B y patios».

CICLO DE MÚSICA SUSPENDIDO / Además, este año el ciclo de conciertos de verano se ha suspendido, no se realizarán en la segunda quincena de junio y la primera de julio, pues «aunque los conciertos sean en el patio, hay que pasar por interiores y con un aforo de un tercio realmente no se justifica todo lo que hay que hacer para que luego no pueda llegar al máximo público posible, por lo que se posponen hasta la próxima anualidad».