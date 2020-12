Las multas covid repuntan en Cáceres y se sitúan en 85 en solo una semana

Las sanciones covid vuelven a repuntar en Cáceres y se sitúan en 85 en solo una semana, según los datos que acaba de ofrecer el ayuntamiento. El dispositivo especial de seguridad diseñado para estas fechas ha surtido efecto. Los siete días incluyen Nochebuena y Navidad, “y aunque el comportamiento de la ciudadanía ante los últimos datos está siendo muy bueno, seguimos haciendo un llamamiento a la responsabilidad en las próximas jornadas”, ha señalado el concejal de Seguridad Ciudadana, Andrés Licerán.

De ellas, ha detallado el edil, “35 han sido por falta de uso o uso inadecuado de la mascarilla; 17 por exceder el límite de 6 personas en reuniones en vía pública o en el ámbito privado; 20 por incumplir el toque de queda; 6 por consumo de alcohol en la calle; 3 por ruidos; 1 per desacato a la autoridad; y a tres establecimientos hosteleros, por consentir consumo fuera o en barra, 2 por incumplimiento de horario”.

Licerán ha recordado que durante las Nochevieja se van a mantener el mismo dispositivo que se activó para la Nochebuena, “y recordamos a la ciudadanía que se mantienen las medidas especiales que se adoptaron el pasado sábado ante el aumento de los casos en la ciudad”.

"Hacemos un llamamiento a los cacereños y cacereñas para que cumplan estas medidas y evitemos las masificaciones, porque no podemos tener un policía detrás de cada ciudadano; es un asunto de conciencia colectiva e individual, y no tener ciertos comportamientos durante estos días nos hará tener menos problemas en los próximos meses. No podemos relajarnos, no nos lo podemos permitir”, ha incidido Licerán.