El National Theatre comparte comedias y clásicos y Lloyd Webber, 'Cats'

Los amantes del teatro con mayúsculas están disfrutando este mes de la espléndida oferta que está poniendo a su disposición gratuitamente el prestigioso National Theatre londinense que comparte gratuitamente durante siete días alguna de sus principales obras. Ya han avanzado las que preparan para estas próximas cuatro semanas y los aficionados esperan ansiosos a que lleguen los días de estreno al tratarse de piezas excepcionales con actores de primera fila famosos más allá de los escenarios como Gillian Anderson, Ben Foster, Vanessa Kirby o Tom Hiddleston. Por su parte, este fin de semana finalizan las proyecciones del canal de YouTube The shows must go on! que han repasado los musicales de Andrew Lloyd Webber y cierran por todo lo alto con Cats. Todas ellos son en inglés pero permiten acceder a unos subtítulos automáticos en castellano o catalán.

Unas barberías muy futboleras La obra está ambientada en diversas barberías a lo largo del mundo. / MARC BRENNER Ayer estrenaron una de sus obras menos conocidas a nivel internacional, Barber Shop Chronicles (2018), pero de las más sorprendentes que han programado y fue todo un éxito de crítica y público, así que mejor que venzamos los prejuicios ante lo desconocido e intentemos disfrutarla. Es la adaptación de una obra del poeta nigeriano Inua Ellams dirigida por Bijan Sheibani, galardonado con el premio Olivier. Parte de la idea de que la barbería ha sido tradicionalmente el punto de reunión de los africanos y el lugar donde se discutía sobre todo tipo de asuntos.

<br />   Esta divertida comedia está ambientada en diversas barberías del mundo en diferentes países: Peckham (al sur de Londres), Johannesburgo (Sudáfrica), Harare (Zimbabue), Kampala (Uganda), Lagos (Nigeria) y Accra (Ghana). Sus respectivos clientes debaten sobre temas variados como el acento, la homosexualidad, el sexo interracial o la música, pero hay uno que les une: un emocionante partido de la Champions entre el Chelsea y el FC Barcelona que emiten en la televisión (ahora los futboleros la verán como un aliciente). Doce actores actuando simultáneamente con fragmentos con música hiphopera y muchas bromas. Un expediente llamado Tennessee Williams Gillian Anderson interpreta este patético personaje. / JOHAN PERSSON Puede verse hasta el 21 de mayo, día en que será sustituida por un gran clásico de Tennessee Williams: Un tranvía llamado Deseo (2014). El reparto es de campanillas ya que está encabezado por Gillian Anderson (Expediente X) como la patética Blanche Dubois, Ben Foster (Comanchería) en el rol de Stanley Kowalski y Vanessa Kirby (Misión Imposible: Fallout y la princesa Margaret de The crown) es Stella Kowalski. La obra está dirigida por Benedict Andrews, realizador de la reciente biografía de Jean Seberg interpretada por Kristen Stewart y Nick Wickham, especialista en vídeos musicales para artistas como Alejandro Sanz, Shakira o Rihanna.

<br />   La trama se centra en Blanche, una mujer madura anclada en su próspero pasado que visita a su hermana y a su cuñado, un obrero de origen polaco, que viven en Nueva Orleans junto a otros inmigrantes. Su llegada alterará la vida de la pareja pero también provocará que su salud mental se deteriore. Una obra maestra proclive a grandes interpretaciones. Parodiando a la clase política británica El resultado electoral provoca un caos en el Parlamento. / JOHAN PERSSON El 28 de mayo volverán a descubrirnos una pequeña gran pieza: This house (2013). Es una sátira política dirigida por Jeremy Herrin, que ha firmado adaptaciones de clásicos teatrales como Mucho ruido y pocas nueces, La tempestad y Todos eran mis hijos. El elenco incluye a estupendos actores británicos como Reece Dinsdale (Coronation Street, Hamlet de Kenneth Branagh), Charles Edwards (Downton Abbey, The Crown), Phil Daniels (Gent del barri) y Julian Wadham (visto en filmes como El paciente inglés o War Horse).

<br />   En 1974, el Parlamento británico se halla en una situación insólita ya que ninguno de los partidos tradicionales tiene escaños suficientes para gobernar. Los conservadores tienen más votos, pero los laboristas obtienen más representantes. Nadie sabe cómo acabará todo pero las luchas internas y las puñaladas se suceden entre los políticos. Muchos de ellos caen y los supervivientes deben aprender unas nuevas reglas del juego. Una pieza escrita por James Graham en la mejor tradición del humor inglés. Loki se convierte en Coriolano Tom Hiddleston (izquierda) y Hadley Fraser, en 'Coriolanus'. / JOHAN PERSSON Para acabar nos proponen desde el 4 de junio una versión de la tragedia shakespeariana Coriolanus (2014) protagonizada por nada menos que Tom Hiddleston (el malvado Loki de las películas de Los Vengadores). Le acompañan Mark Gatiss (Mycroft Holmes en la serie Sherlock) y Hadley Fraser (también cantante en Los Miserables y El Fantasma de la Ópera). Dirige Tim Van Someren, habitual en las producciones del National Theatre.

<br />   La obra se ocupa del general romano Coriolano que es desterrado de Roma pero no se resigna a su destino y recluta a un ejército de hombres para asaltar la ciudad y vengarse por la afrenta sufrida. Es una de sus piezas más violentas tanto a nivel estético como de lenguaje e incluye algunas escenas muy sangrientas, un Shakespeare muy gore. Los ‘Cats’ originales Esta versión recupera a Elaine Paige, la intérprete original. En el terreno de los musicales, este fin de semana se despide The shows must go on!, el canal de YouTube que ha repasado la obra de Andrew Lloyd Webber con algunas de las mejores grabaciones que están disponibles tan solo por espacio de 48 horas. Por aquí han pasado El Fantasma de la Ópera, Jesucristo Superstar o galas con una selección de sus canciones. Por último nos proponen un plato fuerte, Cats (1998).

<br />   Esta versión está dirigida por David Mallet, realizador de los vídeos del Cirque du Soleil y cuenta con un reparto encabezado por Elaine Page, la diva que la estrenó, pero también figura un veterano oscarizado como John Mills (La hija de Ryan). La obra está basada en diversos poemas sobre felinos de T. S. Elliot y destaca por clásicos como Memory y el animado tema inicial, Jellicle song for jellicle cats. Puede resultar algo teatral, pero es mucho más seria y menos ridícula que su reciente versión cinematográfica. Nos sentiremos como si estuviéramos en el West End…