"Ni me han llamado, ni ha venido nadie a verme en todo el mes"

Félix Fernández, de 80 años, se quedó el 30 de noviembre sin la persona de ayuda a domicilio que le atendía en su vivienda de Plasencia.

Vive solo y tiene la movilidad reducida. Además, aunque tiene hijos, una vive fuera de Plasencia y otro trabaja y solo puede acudir por las noches.

Afirma que, en este tiempo, «no ha venido nadie a verme, en todo el mes, ni me han llamado, me parece vergonzoso». Al final, ha recurrido a una empresa privada y paga a un profesional para que le ayude. «Es lamentable, no hay derecho».

Espera no obstante que, a finales de mes, pueda recuperar la ayuda a domicilio que tenía.