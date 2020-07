No habrá sanciones en un mes por los aparcamientos rotatorios de Plasencia

El 16 de junio, se pusieron en marcha en las plazas del Salvador y entorno de la Puerta del Sol los aparcamientos rotatorios de Plasencia, un total de 123 plazas en las que solo es posible aparcar un máximo de una hora y media, con el objetivo de favorecer la movilidad y con ello el consumo en la zona centro de la ciudad. El ayuntamiento anunció que daría varias semanas para adaptarse antes de sancionar los incumplimientos, pero ahora ha anunciado que ampliará otro mes el plazo de adaptación, por lo que no habrá sanciones.

Esto significa que el trabajador municipal que controla el funcionamiento del sistema informará a los conductores si se produce alguna infracción. Las sanciones pueden oscilar entre los 80 y los 200 euros. Así, la superación del tiempo máximo de estacionamiento o del indicado en el tique supondrá una infracción leve de la ordenanza de Movilidad, penada con una multa de 80 euros. La misma cantidad se establece por aparcar sin tique o sin ponerlo en un lugar visible y por aparcar fuera del perímetro señalado en la calzada como plaza. Utilizar un tique falsificado o manipulado constituirá una infracción grave, sancionable con una multa de 200 euros.

Por otro lado, en este primer mes, un total de 18 residentes han solicitado una plaza de esas 123 para poder aparcar. El ayuntamiento todavía no ha contestado a sus solicitudes porque “una vez terminado el plazo, se valorarán en su conjunto”. No obstante, se van a dar también otros 30 días por si a algún vecino no le da tiempo a hacerlo o desconoce que puede solicitarlo. "Entendemos que, por la situación actual, hay que ampliar para que a todo el mundo le dé tiempo", han señalado desde el ayuntamiento. Así, las solicitudes se contestarán una vez pasado el mes de prórroga y, a partir de entonces, las que continúen llegando se irán respondiendo de manera individual.

Balance

En este tiempo, el gobierno local ha destacado que, solo en la primera semana, se sacaron casi mil tiques para aparcar. Sin embargo, la asociación vecinal Intramuros ha solicitado ampliar a más zonas de contacto del centro este sistema y también a más vecinos la posibilidad de pedir una plaza porque actualmente son solo los residentes de cuatro calles quienes pueden hacerlo.

Respecto a la oposición, Unidas Podemos ha solicitado un plan de impacto económico de la medida para supervisar el gasto y comprobar que cumple con los objetivos porque, a priori, considera que los 13.400 euros invertidos es un gasto muy elevado en un momento en que "hay otras muchas prioridades".

La medida fue promovida y solicitada por los comerciantes y empresarios del centro y respaldada por la asociación de vecinos y el ayuntamiento.