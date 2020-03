No a los Juegos

El atleta extremeño Álvaro Martín consideró ayer «necesario» que se aplacen los Juegos Olímpicos de Tokio, pese a que él mismo tenga la mínima para la cita deportiva más importante de cada cuatro años, debido a que «no estamos todos los países en la misma situación» por el problema de la pandemia del coronavirus.

El marchador llerenense, actual campeón de Europa de 20 kilómetros y participante en dos JJOO, generó un intenso debate con su reflexión-solicitud, puesta de manifiesto en su cuenta de la red social Twitter. «Unos se recuperarán antes, otros más tarde... y así, no estamos todos en pie de igualdad».

Martín, que se ha marchado a su localidad natal a pasar el confinamiento, reflexionó a modo de ejemplo. «Aquí en España yo puedo comprar una cinta de correr y poder entrenar, no de la misma maner aque salir a la calle, pero sí muy parecido. En cambio, ¿qué hace un nadador? ¿un deporte de equipo? ¿deportes de lucha?».

El atleta extremeño recordó: «yo tengo la mínima desde el año pasado, pero compañeros/rivales míos no. No tendrían las mismas oportunidades para realizarla. Así no se puede. Por nuestra salud, por acabar con este virus todos juntos, pido que se aplacen los Juegos Olímpicos», escribe el deportista llerenense.

El año se presentaba como una piscina de bolas para los amantes del deporte, con las celebraciones por todo lo alto de una Eurocopa y unos Juegos Olímpicos que, aún en los albores de la primavera, ven cuestionada su viabilidad por el avance de la pandemia del coronavirus. En dos reuniones que tendrán lugar hoy martes, una del Comité Olímpico Internacional (COI) y otra de la UEFA, se van a estudiar las medidas a tomar después de que la crisis del coronavirus haya hecho saltar por los aires los calendarios deportivos que iban a culminar en los dos grandes eventos estivales de 2020.

El final del camino son los Juegos Olímpicos, Tokio estaba destinado a ser la última parada para el trabajo de años de muchos deportistas y, pese a la confianza que muestran los máximos dirigentes de COI, está en entredicho la viabilidad de la competición.

El gran problema con el que se están encontrando los deportistas que aspiran a ser olímpicos es que las competiciones clasificatorias están siendo suspendidas, además de los impedimentos de tener que adaptar sus planes de entrenamiento a una cuarentena que está extendida por muchos países y que, como en España, tiene un final aún indefinido.

Las federaciones nacionales de muchos deportes, los comités olímpicos de cada país y miles de deportistas están expectantes ante lo que pueda decidir en primera instancia el COI, aunque las posibilidades de que se anuncie una medida drástica y definitiva son pocas. Desde el estamento olímpico transmiten que el principal objetivo es informar de la situación y reafirmar que los Juegos siguen adelante para mandar un mensaje unitario de esperanza y tranquilidad para el futuro, aunque sea con argumentos poco sólidos.

La Eurocopa / Está sobre la mesa el aplazamiento de la Eurocopa, para evitar cortar de forma abrupta las competiciones europeas de clubes y las ligas nacionales. Ese es el otro extremo a considerar, la finalización de las competiciones domésticas con las clasificaciones como están. En medio está Aleksander Ceferin, presidente de UEFA, acuciado por los intereses.

Las decisiones a las que se tiene que enfrentar la dirección de UEFA están condicionadas por la presión de casi medio centenar de ligas que se han aplazado y que tienen que terminar sus campeonatos para satisfacer los contratos multimillonarios suscritos. Y en cabeza de todas, la la Champions League, la competición que más dinero otorga a sus participantes y la que más cobra de la televisión, la madre del cordero de una apuesta económica anual que parecía invariablemente ganadora.

La organización de la Eurocopa en 12 sedes en diferentes países no ayuda ahora en absoluto y, ante la opción de que cualquier decisión se pueda poner sobre la mesa, desde las competiciones se está filtrando la posibilidad de atrasar el campeonato continental hasta 2021, para dar vía libre a las ligas en verano.