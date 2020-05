«Nos vemos en el museo»

Es una paradoja. Es curioso que este año el 18 de mayo, día en el que reciben homenaje los museos en el mundo, coincida con un lunes, jornada en la que tradicionalmente no tienen actividad, como si el destino hubiera pactado antes de tiempo que no tuvieran intención de abrir sus puertas. Desgraciadamente no es la casualidad de fecha la que ha determinado que amanezcan cerrados a cal y canto sino la crisis sanitaria la que ha obligado a pausar la actividad en todos los sectores, también en el de la cultura. Aún así, como el arte vive acostumbrado a sortear barreras en el día a día, también ha hecho lo propio y ha esquivado esta para celebrar. De este modo, a pesar de que gran parte de las pinacotecas de Extremadura no han vuelto a ser visitables desde que arrancó la cuarentena, muchas han querido volcar en las últimas semanas sus colecciones a la galería más grande del planeta, la de internet, y han ofrecido sus fondos a todos los que quieran verlos con tan solo un ‘clic’, y para festejar esta jornada, han querido ir un paso más allá y aparte del recorrido virtual, son expertos de todo el mundo los que han querido dar el paso adelante y explicar el significado de las obras que se exponen a los espectadores.

A esta propuesta se han sumado el Museo de Cáceres, el museo Vostell en Malpartida de Cáceres, el museo de las ciencias del Vino de Almendralejo, el Meiac, el museo arqueológico en Badajoz o el centro etnográfico de Olivenza, entre otros. A la iniciativa se puede acceder a través de la web planex.tv, un recurso que ha activado la Junta para compartir la cultura estos meses con el objetivo de hacer entrar a los artistas en casa.

Esta ruta con profesionales abarca desde la cultura ancestral hasta la de vanguardia. En concreto, a la época romana se remonta Casimira González, guía voluntaria del museo del Palacio de las Veletas. A través de un vídeo presenta la escultura de ‘Diana cazadora’, una pieza esculpida en mármol, un material muy apreciado en la época, sobre la hija de Zeus y la hermana gemela de Apolo, «la reina de los animales salvajes y protectora de los bosques». También hace alusión a esta época Francisco Arroyo, guía voluntario del Museo Arqueológico de Badajoz y elabora su retrato sobre su pieza «preferida», el busto de La Majona, encontrada en las excavaciones de la villa romana en Don Benito. A una etapa más cercana en el tiempo se retrotrae Francisco González, fundador del museo etnográfico de Olivenza. «Distinguiría todo, desde una punta de un herrero hasta la sastrería de mi padre, con piezas de 80 y 90 años». Por útlimo, al arte más contemporáneo viaja la artista Rie Nakajima, que recorre el legado Fluxus en Malpartida de Cáceres. «Es realmente asombroso ver todas esas obras, pero lo más increíble del Vostell es ver el espacio y el paisaje, él intentó registrar todo el contexto y proyectarlo al futuro», sostiene.

Por otra parte, las instituciones locales han querido sumarse a la celebración y entre ellas, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres ha abierto su propia muestra virtual –se puede visitar en la web del consistorio y en redes sociales-- con obras de más de 30 artistas locales, entre ellos, Carlos Mardones, Elena Cajal, Fernando Paramio, Miriam Gómez Cornejo, Tete Alejandre, Lourdes Germain, Aurora M. Morgado García, Jorge Gil o Luis Rosado.

¿Cuándo abren al público?

Por el momento, aunque la fase 1 de la desescalada, ya vigente en Extremadura desde el pasado 11 de mayo, permite que se visiten aunque limitadas a un 30% del aforo, prácticamente todas las pinacotecas de la región han mantenido la persiana bajada. Hay excepciones se encuentra el museo casa Pedrilla de Cáceres, que este año cumple su 25 aniversario, y el Pérez Enciso en Plasencia, ambos gestionados por la diputación cacereña, que ya están operativos desde el pasado martes con las medidas sanitarias precisas, pero, según confirman a este diario fuentes de la consejería de Cultura, los museos gestionados por el gobierno regional no rebarirán para visitas del público hasta la próxima semana. En cuanto a las galerías privadas de exposición, como el caso de Kernel en Cáceres, aún se mantienen sin fecha para reanudar la actividad y valoran junio como fecha. Sea cuando sea, el motivo de celebración seguirá siendo el mismo, uno al que apela Casimira González en sus palabras y que representa el anhelo de todos: «Nos vemos en el museo».