Nuevas medidas: toque de queda a las 22.00 y mesas de solo 4 personas en los bares

Toque de queda a las 22.00 horas, grupos de solo cuatro personas en la hostelería, aforo del 30% en las tiendas y prohibidas las competiciones deportivas no regladas, “para que el todo mundo me entienda, las pachangas”. Son las cuatro medidas que ha anunciado esta mañana el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, tras finalizar el Consejo de Gobierno extraordinario que empezó ayer. Estas nuevas normas entran en vigor mañana 1 de enero y tendrán una duración “revisable” de 14 días. Además, indicó: “No descartamos cierres perimetrales en determinadas localidades que irían acompañados del cierre de la actividad no esencial”.

Vergeles anunció estas restricciones tras extenderse en analizar el contexto epidemiológico en que se encuentra Extremadura justo en la víspera de Nochevieja: “Estamos en la situación más complicada de toda la pandemia. Las cifras son malas. En pocos días pueden trasladarse en ingresos hospitalarios y fallecimientos”. De hecho, la incidencia acumulada a los 14 días es de 459 casos por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta del país y considerada de riesgo extremo por las autoridades sanitarias. “Hemos subido del nivel de alerta 3 al 4”, aseguró.

Durante su intervención el consejero de Sanidad insistió en la responsabilidad ciudadana y en este sentido anunció otra nueva medida: cambia el protocolo de rastreo y ahora los contactos estrechos se buscarán hasta siete días antes, y no en las últimas 48 horas.

Celebración de Nochevieja

Sobre el día de hoy, Nochevieja, Vergeles expresó: “Le pregunto a la ciudadanía si tenemos algo que celebrar. No hay motivo de celebración, sino de quedarse en casa. Deberían quedar las calles, los locales comerciales y los bares vacíos. Se lo debemos a nuestras personas más vulnerables y a los que se fueron”. Y añadió: “Lo fácil sería optar por el confinamiento puro y duro”.

Asimismo, subrayo: “Estamos viendo un descenso importante en la edad de los contagiados, la mayoría entre 15 y 30 años”.

En cuanto a cómo se resiente la sanidad extremeña, Vergeles aseguró que Cáceres es el área más afectada. Anunció en este sentido que se ha trasladado al hospital Universitario el servicio de Geriatría por si hiciera falta ampliar en el San Pedro de Alcántara más espacio para pacientes covid. “Y el hospital Virgen de la Montaña siempre está en prealerta por si fuera necesario abrirlo”.

Como dato positivo, aseguró que la presión hospitalaria aún se mantiene con un 7% de ocupación en las camas de agudos y un 16% en las de UCI.

Vacunación y visitas a residencias

En cuanto a la vacunación, el consejero de Sanidad anunció que las visitas en las residencias quedarás prohibidas durante 28 días a partir de la jornada siguiente del inicio de este proceso. Es el tiempo suficiente, explicó, para que los mayores reciban las dos dosis y alcancen la inmunidad máxima.