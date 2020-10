«O se toman medidas drásticas o esto no hay quien lo pare»

Lleváis más razón que un santo,pero a vosotros os pagan por trabajar (cosa que ahora mismo brilla por su ausencia) y vuestro trabajo conlleva riesgos y este es uno de ellos o solo queréis lo bueno,el mío es repartir por toda Extremadura y mi riesgo es la carretera y lo asumo ¿o no trabajo por si me ocurre un accidente )si no hago mi trabajo me echan a la calle cosa que a vosotros no ,seguid exigiendo ya que tenéis razón pero trabajad.