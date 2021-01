Ocho centros de salud de Badajoz programan esta semana el cribado masivo

No deberiamos olvidar NUNCA que estos politicos (pp$oe), no han alzado la voz ni en Extremadura ni a nivel nacional para pedir el CONFINAMIENTO de la población; medida que se ha demostrado como la unica eficaz y eficiente para reducir el número de contagios y por tanto de muertes. No hay que olvidar NUNCA que han antepuesto el rédito electoral de unas medidas laxas (aunque supongan la muerte de miles de conciudadanos) por mor de una cuestionable economía de medio pelo. No debemos olvidar NUNCA la baja estofa de estos politicos y vividores de la politicia que nos han demostrado lo que podemos esperar de ellos en situaciones en las que habría que haber dado una verdadera talla. En caso de una hipotética guerra con otra nación, deberíamos encerrarles en un penal porque visto lo que estamos viendo, TODOS, SERÍAN CAPACES DE PASARSE AL ENEMIGO CON TAL DE SALVAR SU DINERO y su vida antes que a la Nación o a los españoles. (Pongo el ejemplo de un conflicto armado porque si en la situación de catastrofe que supone esta enfermedad del sars cov, y vemos lo que son capaces de hacer o no hacer, qué serían capaces de hacer en un caso de guerra)