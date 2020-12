Once establecimientos se saltan las normas sanitarias en Almendralejo

Un total de once establecimientos públicos, entre bares, pubs, restaurantes, cafeterías y comercios, fueron sancionados durante los principales días de fiestas navideñas de la pasada semana por incumplir las normas sanitarias en plena pandemia del covid-19. La policía local de Almendralejo realizó una intensiva labor de vigilancia entre el 24 y 27 de diciembre, una actuación que previamente había advertido que iba a ejecutar para que los ciudadanos y responsables de los negocios actuaran de forma cívica.

Uno de los locales sancionados incumplió una de las medidas de obligado cumplimiento decretadas en virtud del nivel 3 de alarma sanitaria en Extremadura, ya que albergó clientes en dicho establecimiento entre las 18 y 20 horas del día 24 de diciembre, cuando estaba prohibido. De la misma manera, la policía sancionó a otros diez establecimientos por exceso de aforo, servir en barra o por no respetar la distancia interpersonal de seguridad entre sus clientes.

Del mismo modo, agentes de la policía emitieron entre los mismos días (24 y 27 de diciembre) un total de 55 denuncias a personas que no llevaban puesta la mascarilla de seguridad y que no respetaban la distancia de seguridad en estos días de fiesta. Los agentes intervinieron también en una fiesta de nueve personas en la que no se cumplían las medidas higiénico sanitarias.

Asimismo, otras nueve personas fueron sancionadas por incumplir el horario de movilidad nocturna. Uno de estas personas se saltó un semáforo en rojo y arrojó un resultado por encima de la tasa máxima de alcoholemia permitida cuando conducía su vehículo. También se interpusieron en esos días mencionados otras siete sanciones por consumo de alcohol en la vía pública y otra multa por tirar petardos.

Desde el equipo de gobierno han vuelto a realizar un llamamiento a la responsabilidad y el comportamiento cívico de los ciudadanos en unos momentos de máxima dificultad para Almendralejo, ya que los casos de positivos por coronavirus no dejan de crecer y podrían adoptarse medidas más drásticas de seguir así.