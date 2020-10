Los pediatras de la zona norte piden evitar el centro de salud para no propagar el covid

No acudir al centro de salud cuando un menor tenga una infección “del tipo que sea”, quedarse en casa y pedir cita con su médico. Es la principal recomendación que ha hecho el equipo de pediatras del centro de salud de la zona norte de Plasencia, Plasencia III, en La Data, a través de un escrito remitido a los centros educativos de la zona con el fin de que sea trasladado a los padres. El objetivo último es evitar la propagación del covid-19.

En el escrito, que los centros educativos han recibido este mes, el servicio de Pediatría informa del “procedimiento a seguir con aquellos niños que presentan síntomas de infección, del tipo que sea” y advierte que: “el contexto actual, más que nunca, exige que tomemos las máximas medidas de prevención en la propagación de la enfermedad”.

Así, señala que, ante cualquier proceso infeccioso “en guarderías, colegios e institutos”, hay que “llevar al niño a casa” y “no pasar por el centro de salud salvo que su estado esté deteriorado”. En casa deberá estar “el tiempo necesario hasta que pase la infección” que, “en el caso de la covid-19, se aconsejan diez días”. No obstante, dado que la infección habrá que tratarla, el segundo paso sería pedir cita con el pediatra y recomiendan hacerlo a través de la aplicación Centro de Salud Online o del teléfono 900100737.

Los pediatras explican que “no hay prisa, no es urgente, no pasa nada si la cita se la dan para 48 o 72 horas después”. De hecho, apuntan que, si fuera coronavirus, “es preferible que pase ese tiempo para que, en caso de necesitar una PCR, esta no dé un falso negativo”.

Respecto a cuándo deberían volver los menores a su centro educativo, aconsejan hacerlo cuando el niño se encuentre bien y, si tuviera covid, “cuando su pediatra le dé el alta” y matizan que “en ningún caso se dará informe por escrito”. Si el menor estuviera aislado por haber tenido contacto con algún positivo, “volverá cuando hayan pasado diez días de aislamiento desde el último día de contacto con el caso”.

El servicio agradece la colaboración de los directores de los centros educativos y de los padres y subraya: “Entre todos, será más fácil volver cuanto antes a la normalidad”.