Personal de Urgencias en Cáceres critica que aún no se le haya vacunado

Personal de Urgencias en el Hospital Universitario critica que aún no hayan recibido la vacuna de forma prioritaria. Enfermeras y enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores y administrativos del área manifestaron su malestar por el agravio al no «contar como personal prioritario» y desplegaron este domingo dos pancartas en la entrada de las Urgencias en las que lamentan el «abandono». «Nosotros estamos también en primera línea y al día recibimos a pacientes covid, no entendemos como en el San Pedro han vacunado a plantas que no reciben pacientes covid y a nosotros no», lamentan los trabajadores del Universitario.

Preguntado sobre este asunto, el SES sostiene con respecto a la planificación que «al mismo tiempo que esta semana se iban completando las dosis en residencias, se ha empezado a administrar la vacunación en el San Pedro que es el hospital covid, al que seguirá el Universitario, que no tiene plantas covid».



De manera paralela, las enfermeras manifestaron en otra pancarta otra de las reivindicaciones ya a largo plazo relativa a la falta de personal. «El SES se escuda en establecer el personal en número de pacientes y no en la calidad de la atención, desde marzo tenemos el triple de trabajo y la tercera ola será peor que la primera», sostienen.