Las piscinas naturales de La Vera sí abrirán a los bañistas este verano

La semana pasada los alcaldes de la comarca de Sierra de Gata decidieron que en las condiciones actuales no abrirán sus piscinas naturales este verano, el lunes tomaron la misma determinación los mandatarios de Las Hurdes y este martes ha sido a comarca de La Vera la que ha tomado la decisión: en esta zona sí se abrirán las piscinas y zonas de baño naturales. En este caso de trata de una decisión individual de cada ayuntamiento, aunque de forma coordinada, y ahora será cada municipio el que establezca las medidas de seguridad e higiene necesarias para cumplir con el decreto de nueva normalidad, como vigilar aforos o aparcamientos, entre otras.

La comarca del Jerte, por su parte, está pendiente aún de reuniones entre sus alcaldes, pero se espera que la decisión se adopte mañana miércoles. El presidente de la Fempex, Francisco Buenavista, ha señalado en Canal Extremadura que respeta la decisión de cada consistorio, ya que son ellos los que tienen que tomar la última palabra.

Y en esta línea también se ha expresado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, quien manifestó que es un «firme defensor del municipalismo y de la autonomía local», de modo que «respeta» todas las decisiones que adopten los alcaldes, a los que ha agradecido también su labor durante la pandemia. «El virus no se ha ido y yo no soy nadie para exigirle más responsabilidad a alguien que ha colaborado tanto en la pandemia como los alcaldes para si ellos creen que ponen en riesgo la salud de los vecinos, no respetar la decisión de abrir o no», ha expresado. Según informa la Agencia Efe, el consejero ha insistido en que las piscinas naturales disponen de distintas entradas, a las que se puede llegar por «múltiples vías», y, en este sentido, Vergeles entiende que haya alcaldes a los que «preocupe el control del aforo».

PETICIÓN DE AYUDA / Cuestionado por la petición de mancomunidades de que el Ejecutivo extremeño colabore en la contratación de personal para la apertura de estas piscinas, ha dicho que desde el departamento que dirige se ha hecho todo lo que se podía hacer, que es «intentar flexibilizar en la medida de lo posible las medidas, hasta donde permita la seguridad en materia sanitaria».