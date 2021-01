Plasencia aplaza sus escuelas de ocio por la pandemia

Después de 16 años ininterrumpidos celebrándose, el Ayuntamiento de Plasencia ha decidido suspender temporalmente las escuelas de ocio. Organizadas por la Concejalía de Juventud, cada año atraen a entre 375 y 400 niños y jóvenes, de entre 6 y 35 años.

Según han explicado el concejal Luis Domingo Díaz y el técnico Luis Manuel Rodríguez, este mes debería haberse iniciado el plazo de inscripción en las trece escuelas programadas y la fecha de inicio prevista era febrero, peo "las circunstancias de la pandemia" han llevado a decidir su aplazamiento. La idea es que, "si mejoran los datos de contagios, se vayan realizando".

De hecho, estudiaron la posibilidad de poner en marcha las que se realizan en exteriores, pero "la situación no acompaña y no queríamos dos niveles de escuelas, así que, o empiezan todas o no empieza ninguna", ha señalado Rodríguez.

Con todo, la concejalía mantiene el contacto con las asociaciones organizadoras "para atender las necesidades que tengan", en palabras de Díaz.

Casa de la Juventud

Mientras tanto, la Casa de la Juventud sigue funcionando con normalidad, en horario de nueve a dos y con un protocolo que incluye aforo reducido, entradas y salidas diferenciadas, distancia de seguridad y mampara de protección.

Además se están llevando a cabo obras de mejora, en el tejado y a través del acondicionamiento de nuevas salas.