Plasencia vuelve a precintar los parques infantiles

La próxima salida de los niños a la calle permitida por el Estado ha llevado al Ayuntamiento de Plasencia a organizarse para que se cumplan las medidas dictadas. Así, uno de los lugares que no se podrán utilizar serán las zonas de juego infantil y el alcalde, Fernando Pizarro, ha anunciado que Protección Civil está volviendo a precintarlas para que no haya dudas acerca de su uso.

No obstante, hay parques que es imposible cerrar, como La Coronación, La Rana o los Arcos de San Antón y estrictamente cerrado, porque tiene puertas, está el de La Isla. En este caso, hoy sábado está previsto decidir si reabre o no, ya que podría ser una zona de paseo para las personas que vivan a menos de un kilómetro, siempre que no utilizaran las zonas infantiles que hay en su interior.

Estas y otras medidas, el ayuntamiento las consensuará con la Policía Nacional y Local y, de momento, Pizarro ha recomendado que no se utilicen los bancos ni otro mobiliario urbano porque se desinfectan durante la noche, pero "no se puede hacer una desinfección continua durante el día". El alcalde ha vuelto a pedir máxima responsabilidad y mantener la distancia y medidas de seguridad para que las salidas no supongan un mayor número de contagios.