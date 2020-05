Polémica por los paseos al santuario de la Montaña en Cáceres

La segunda jornada de paseos arrancó con polémica en Cáceres. Tras un primer día en el que reinó el respeto y la convivencia en la capital después de que el gobierno central autorizara salir de casa por franjas horarias, bien para hacer deporte o para dar una vuelta a la manzana, este domingo Policía Local y vecinos protagonizaron un enfrentamiento en el itinerario al santuario de la Virgen de la Montaña.

Coincidiendo con la celebración del Día de la Madre y la procesión de subida, que siempre concluye con una romería en la ladera de la montaña, numerosos cacereños quisieron ayer ampliar su ruta de paseo en dirección a la ermita, no obstante al llegar a la altura del Calvario, a unos metros del final del recorrido, los vecinos eran advertidos por los agentes debido a que, en el caso de los paseos, no se pueden prolongar en distancia a más de un kilómetros del domicilio habitual y por tanto, la autorización para recorrer esa zona solo estaría permitida a vecinos de la zona superior de San Marquino o del residencial de la Montaña.

Según confirma a este diario el ayuntamiento, durante la franja de la mañana, los agentes no pusieron ninguna multa a ningún viandante y solo advirtieron de modo informativo. «Sabemos que la gente tiene muchas ganas de subir, pero la orden ministerial dice lo que dice, ayer fuimos flexibles con la gente que fue a hacer senderismo al campo, y con esto lo que se ha hecho es informar: ‘no se puede subir porque está a más de un kilómetro y si sigue puede ser sancionado’», expone a este rotativo el concejal Andrés Licerán. En cualquier caso, este argumento no convenció a una multitud de ciudadanos, que expresaron su malestar por la negativa de las fuerzas de seguridad a autorizar la subida al santuario. De hecho, en las redes distribuyeron un comunicado en el que criticaban la actuación policial ya que, según consideran, vulnera sus derechos. «Se pretexta que caminar no es un deporte, olvidando que el propio Estado lo reconoce como tal, existiendo, la federación nacional de montaña y escalada donde están federados miles de practicantes de senderismo, deporte que consiste precisamente en caminar». Cabe recordar que el Gobierno solo contempla dentro de los deportes el running y el ciclismo, disciplinas a las que sí permite alejarse más de un kilómetro.

SIETE MULTAS POR LOS HORARIOS /Al margen del rifirrafe de este domingo, el ayuntamiento insiste en que el fin de semana, el primero con salidas autorizadas para mayores y deportistas, ha transcurrido con normalidad y sin incidencias relevantes. En cuanto a las sanciones, confirman que este sábado se han interpuesto siete multas por incumplir los horarios permitidos.