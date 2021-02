La policía disuelve una fiesta con 18 personas en un piso

Todo lo qué dicen éstos Sres del artículo está muy bien, pero no sirven de nada, mientras en Extremadura no exista un partido regionalista fuerte y qué una región con dos provincias una tenga más políticos qué la otra no tiene solución ninguna y estaremos siempre igual qué ahora, nos darán siempre migajas la mejor parte se la llevará Badajoz y Cáceres nada se nada, bueno si, la mina de litio, al tiempo NO A LA MINA