La policía local intensifica la vigilancia sobre el ocio nocturno

La policía local ha intensificado la vigilancia sobre el ocio nocturno en los últimos días. Durante el último fin de semana, las principales arterias de bares y pubs, como son avenida de la Paz y calles Luna, Cometa y Ganaderos, han estado especialmente supervisadas por agentes de policia que han realizado varios controles en establecimientos para comprobar que se estaban cumpliendo las medidas.

Dicha medida especial de vigilancia se ha potenciado después de que a finales de la pasada semana se sancionara a más de una treintena de personas por consumir alcohol en la vía pública, en grupos de más de seis personas y fuera del horario nocturno permitido.

Además, también hubo otra veintena de sanciones a personas que no llevaban la mascarilla o no la estaban usando de manera correcta. Asimismo, se han emitido otras sanciones por fumar en zonas no habilitadas por los establecimientos, motivo por el cual los responsables de bares y pubs están muy exigentes con sus clientes y responsabilizados con la norma.

No obstante, según ha podido saber este periódico, ha habido sanciones a algunos bares y establecimientos que han incumplido las medidas obligatorias, pero no se han dicho sus nombres por parte de la policía, algo que «a veces nos mete a todos en el mismo saco», dice el dueño de un bar.