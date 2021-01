Los positivos diarios bajan a 370 pero hay otros 14 fallecimientos por covid

SAM, como todos las personas soberbias, a las que no se les puede llevar la contraria porque si no se enfadan, es usted un mal educado. No se si se lo habrán dicho antes, pero yo si se lo voy a decir claramente. Es usted un soberbio y un mal educado y sepa usted que el insulto es el único recurso que tienen los necios que no saben defender sus ideas de otra forma. Hala, siga usted con sus fantasmas señor Sam, y que disfrute.