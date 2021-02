Los positivos están por debajo de 100 pero la mortalidad sigue alta: 20 fallecidos por covid

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Sabía que mi amargado favorito Qazryx no me fallaría. Claro que nadie se alegra de los ingresados, pero es evidente que cada vez hay menos, y menos camas UCI ocupadas. Y ese es un dato para alegrarse. No estamos en el final, pero estamos en el buen camino. Pero parece que para este señor son malas noticias. En fin, allá cada cual con sus amarguras.