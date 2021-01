El PP afirma que el hospital de Ifeba es "tercermundista" y "de todo a cien"

El secretario general del PP Extremadura, Fernando Manzano, ha criticado que el hospital de campaña que el Servicio Extremeño de Salud (SES) está levantando en las instalaciones de Ifeba en Badajoz es "tercermundista" y de "todo a cien", ya que se está equipando con material utilizado. Manzano ha calificado de "auténtico despropósito" la puesta en marcha de este hospital en esas condiciones ya que, se están llevando "somieres rotos" y "colchones usados y manchados que se tapan con fundas para que no se vean", ha dicho. "Y este hospital no solucionará la situación de pandemia", ha incidido, al tiempo que ha recordado que los hospitales extremeños empiezan a estar al máximo de ocupación.

Así, se ha referido a las críticas que se han vertido sobre el Hospital Isabel Zendal construido en Madrid, cuando "es un centro de referencia con tecnología puntera", mientras que en Extremadura se está levantando "un hospital de campaña tercermundista", y "solo con el sueldo de un alto cargo de la Junta de Extremadura se podrían comprar 250 camas nuevas a estrenar". "Lo que tienen que hacer es poner en un ERTE a algún alto cargo del SES y dedicar esa partida económica a inversión en sanidad, porque si en algún momento hay que hacer inversiones sanitarias éste es el momento", ha dicho. Por ello, ha insistido en que este hospital de campaña de "todo a cien" no es la solución para la presión hospitalaria de la región, ha resaltado en una rueda de prensa telemática celebrada este lunes tras la reunión del Comité de Dirección Regional. "El Gobierno de España nos trata como ciudadanos de segunda pero no vamos a permitir que el Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma nos trate también como ciudadanos de segunda. No lo vamos a permitir en ningún momento", ha aseverado.

SITUACIÓN CRÍTICA / En cuanto a la situación de la pandemia en Extremadura, Manzano la ha calificado de "crítica" porque la región ha "pulverizado todos los récord" con una incidencia acumulada a los 14 días que "es la mayor del mundo", y 729 extremeños ingresados en los hospitales de la región y 86 pacientes en las UCIs, que "están al límite". Según ha dicho, algunas UCIs de hospitales extremeños han tenido habilitar más camas de las que habitualmente tiene la unidad, por lo que la situación es "crucial" y "lamentable" y "la presión en las UCIs no da para más". "Estos datos hablan por sí solos pero parece que algunos todavía no son conscientes de la situación gravísima por la que estamos atravesando en Extremadura", ha señalado en alusión al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y al consejero de Sanidad, José María Vergeles. En este sentido ha vuelto a pedir el "cese inmediato" de Vergeles por parte de Vara y que nombre "a una persona competente al frente de la Sanidad extremeña", que tome decisiones "sensatas" ya que, según aseguran los expertos "los picos máximos siempre tienen una incidencia directa en los hospitales a los quince días de producirse". Por eso, ha incidido en que las próximas semanas en Extremadura "serán cruciales" y "muy graves" porque van a fallecer "muchos" extremeños a consecuencia de la pandemia y "aquí los máximos responsables siguen con los brazos cruzados y sin tomar las medidas adecuadas que la gravedad de la situación requiere". Así, ha indicado que Fernández Vara "es incapaz de pedir ayuda" y "se niega a dejarse ayudar porque no le hace caso a la oposición ni a los expertos que saben de esto", por lo que ha apelado al "sentido común" en lugar de las "ocurrencias diarias" del presidente y del consejero Vergeles. "La incidencia acumulada de soberbia que tiene tanto el presidente como el consejero no les deja tomar las decisiones adecuadas ni el asesoramiento adecuado", ha subrayado el secretario general del PP, que ha pedido a Fernández Vara que "coja la sartén por el mango".