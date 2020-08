El PP pide suspender el acto central ante los últimos casos positivos

El Partido Popular de Almendralejo ha solicitado al equipo de gobierno del ayuntamiento que suspenda el acto central programado para mañana 14 de agosto por seguridad de los ciudadanos y ante el creciente número de casos positivos por coronavirus confirmado en la localidad en las últimas horas y que asciende a ocho casos confirmados por PCR tras dos brotes.

Desde el Partido Popular consideran arriesgado celebrado el acto central con la posible presencia de un millar de personas y señala que “por mucho que se quiera garantizar medidas de seguridad, no estamos en momentos de correr riesgos”. Asimismo, critican que en un principio se habló de hacer un acto central “austero, reducido y, por supuesto, sin celebración alguna” y según el PP todo esto ha derivado en una “celebración para 1.000 personas con actuaciones de diferentes colectivos”. El PP no está de acuerdo y anuncia que no participará de estos actos.

Los populares también critican que no se haya tenido en cuenta la opinión de los ciudadanos para este acto tan importante y conocer de antemano si los vecinos estaban de acuerdo con celebrar el acto central, algo que sí se hizo, por ejemplo, para consultarle sobre la intención de instalar atracciones de ocio en el ferial.