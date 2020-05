Las principales bibliotecas y museos no abrirán al público hasta el 25 de mayo

Corren malos tiempos para casi todo, también para la cultura. El sector se despereza y desde ayer puede volver a la vida, pero con muchas limitaciones. Y eso hace que todavía reine la incertidumbre y la prudencia.

La fase 1 de la desescalada permite la apertura de establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales con un tercio de su aforo, que en espacios cerrados no podrá sobrepasar las 30 personas y al aire libre serán 200 personas como máximo. Esto afecta a espectáculos, librerías, museos, bibliotecas, galería… y cada uno tiene su propia peculiaridad.

En los museos extremeños, las puertas siguen cerradas a día de hoy en la gran mayoría y así estarán prácticamente toda la fase 1. La joya de la corona, el Museo Nacional de Arte Romano (MNAR), el único estatal, no va abrir al menos hasta el 25 de mayo, coincidiendo con la fase 2. «Es la previsión ahora mismo, que puede cambiar en los próximos días. De momento estamos trabajando para preparar las instalaciones y llevar a cabo las medidas de higiene y seguridad tanto para el personal como para las colecciones y el público», indican desde el MNAR.

Lo mismo ocurre en los principales museos de la región dependientes de la Consejería de Cultura. Ni el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), ni el Arqueológico Provincial de Badajoz ni el el Museo de Cáceres, entre otros, abrirán sus puertas antes del 25 de mayo. Lo que sí harán en esta fase 1 es iniciar, en esta semana, los trabajos de adaptación de los centros y sus servicios para adaptarse a las directrices del Ministerio de Sanidad.

En algunos centros museísticos que dependen de las diputaciones, como Casa Pedrilla en Cáceres, sí se contempla la apertura en la primera fase, «pero solo para visitas, no para actos culturales», según consta en el plan de desescalada. Y en cuanto a las salas privadas como la Fundación Mercedes Calles, también habrá que esperar: «La idea es abrir cuanto antes, ojalá, pero primero tenemos que tener claras las condiciones de reapertura», indica Luis Acha.

Por otra parte, la Consejería de Cultura extiende su decisión a los archivos y también a las bibliotecas que gestiona la administración regional, las más grandes de la comunidad. Y mientras estas se adaptan para afrontar su nueva normalidad, las bibliotecas municipales serán el refugio. Ayer abrieron sus puertas, por ejemplo, la de Plasencia y la de Mérida con las medidas de seguridad estipuladas. Recomiendan el uso de guantes, mascarillas y los geles hidroalcohólicos colocados en las instalaciones y además, se aplicará una cuarentena de 14 días a los libros prestados. En Cáceres, la primera en abrir será probablemente la del Palacio de la Isla. «No vamos a correr», dijo ayer el alcalde cacereño.

En cuanto a los espectáculos, pocos presenciales por el momento. Los teatros, de todos modos, no se abrirían hasta la fase 2 de la desescalada, a partir del 25 de mayo, sin embargo, en el BOE del sábado se permite la reapertura de todos los locales en los que se desarrollen actos y espectáculos culturales siempre que no superen un tercio del aforo autorizado. «La programación de mayo está suspendida y a día de hoy no hay previsión de apertura», señala la directora del Gran Teatro de Cáceres, Silvia González. El plato fuerte para esta ciudad, el Festival de Teatro Clásico, debería comenzar en apenas dos semanas pero aún no está decidida su viabilidad. «A lo largo de esta semana se reunirá el consejo rector y se tomará una decisión», añade González.

¿Y qué pasa en los cines? «Hasta el 26 de junio no habrá estrenos que ofrecer»

Es un sector peculiar y así será también su desescalada tras más de dos meses cerrados. La apertura de las salas de cine en España está contemplada en la fase 2 de la desescalada que no comenzará hasta el próximo 25 de mayo, pero tampoco está claro que vayan a abrir sus puertas a partir de la fecha estipulada. «No es cuestión de abrir o mantener cerrado, es que el cine no es un bar, dependemos de las películas y no hay material que ofrecer», cuenta Juan Villega, responsable de Cines Victoria que cuenta con tres salas en Extremadura (Mérida, Almendralejo y Don Benito).

«Las distribuidoras ahora mismo no tienen catálogo y los primeros estrenos no se contemplan hasta el 26 de junio o el 3 de julio, así que tendremos que esperar seguramente hasta ese momento. No creo que en mayo vayan a abrir la gran mayoría», prosigue.

Las grandes salas comerciales no prevén la reapertura sin estrenos porque no está contemplada tampoco esa posibilidad en los circuitos de las distribuidoras. «Es que no hay nada nuevo que ofrecer y poner películas de hace dos o tres meses ya será para nada, la gente no va a ir ahora a ver ‘Joker’, por ejemplo».

Además,según se contempla en el Boletín Oficial del Estado en la fase dos, las salas cinematográficas también tendrán limitaciones: el público no podrá superar un tercio del aforo total de la sala.