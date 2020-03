"Quedaos en casa, es una suerte estar con la familia"

"Nunca pensé que yo tuviera el virus, pero lo he tenido y me he curado", cuenta la joven Belén Terrón Rodríguez, pacense de 22 años y estudiante de Turismo con beca Erasmus en Italia, solo un día después de recibir el alta por coronavirus, tras pasar 16 días de aislamiento en una habitación en su casa, acompañada por su padre, "que se mantenía en salón y me hacía y llevaba la comida", detalla en una conversación telefónica con este periódico.

Belén Terrón narra que estaba en Foggia antes de conocerse el inicio de la pandemia por Covid-19 en Italia, y junto con un grupo de estudiantes Erasmus viajó a Venecia para ver los carnavales. Fueron del 21 al 23 de febrero y se alojó en Padua. "El viernes todavía no se sabía nada del coronavirus, pero el sábado comenzaron a llegar las noticias a España del coronavirus justo en las regiones en que yo estaba y nuestros padres comenzaron a llamar, pero estuvimos tranquilos; había muchísima gente, gente con mascarillas, y allí fueron los primeros casos; ya mis padres me llamaron muy asustados, me dijeron que volviera, yo me negué en rotundo, me parecía una auténtica locura".

Ahora recuerda que se levantó el domingo "y estaba un poco achispada, pero pensé que era cansancio del viaje; mis padres insistían en que volviera y compré un billete para la semana siguiente, el día 4 de marzo". En esos días no salía porque se encontraba mal, "sentía cansancio, pero pensaba que era del viaje; el miércoles insistían mis padres, me llamó mi hermano desde Irak, que está allí de misión, también súper asustado me dijo que volviera, que mis padres estaban muy mal. Mi madre que dijo que me viniera a pasar unos días para volver luego; así que compré un billete, que me costó casi 300 euros, lo que me pareció un locura".

A la hora montar en el avión, ha señalado, "me quedé la última y encontré un hueco para estar separada y no contagiar a nadie lo que yo creía que era un constipado, porque creía al cien por cien que no tenía el virus; llevaba mascarilla, y aterricé por la noche en Sevilla".

La recogió su padre -"solo él"- y antes de llegar a Badajoz "llamamos al 112 explicando que volvía del norte de Italia y venía constipada, que qué hacíamos, si íbamos al hospital o a casa y a partir de ahí comenzaron a darnos indicaciones".

Terrón cuenta que su madre y su hermano se fueron a otra casa y su madre habilitó una habitación para ella, por si era verdad que podía tener el virus "y me encerré; mi padre en el resto de la casa; me pedía que fuera al salón, como confiando que no tuviera el virus, pero le dijo' no papá, me quedo aquí, que no me importa esperar tres días'".

Al día siguiente fueron del 112 a su casa, le hicieron la prueba "y el lunes por la mañana, --2 de marzo-- me llamaron y dijeron que había dado positivo, que tenía el virus. No me lo podía creer".

A partir de ahí se quedó aislada en la habitación hasta que recibió el alta el pasado sábado. En ese tiempo, ha explicado que "es un poco más fuerte que una gripe normal, y no quiero alarmar, porque se cura; fiebre te da de 39,7, o 39,8º, te duele el pecho, tienes una tos que nunca antes había tenido, horrorosa, que te duele el pecho, la barriga de agujetas de toser, en ese estado, mala, cuatro o cinco días, después comencé a mejorar, cada día mejor".

Preguntada sobre qué hace ahora, afirma que "ahora podría hacer vida normal, pero no puedo porque estamos en cuarentena, pero estoy apta para la vida normal", y aconseja a quienes estén contagiados por el covid-19, que tengan "paciencia y mucho ánimo, el optimismo es súper importante, porque si no los días se van a hacer muy largos, y sobre todo esperanza, porque se cura; es cierto que se puede complicar, pero yo me he curado".

Y para el resto de personas subraya que "es una suerte, al menos yo valoro muchísimo, estar en cuarentena con la familia, tener tiempo para estar juntos, que casi nunca lo tenemos en el día a día, y paciencia, que esto acabará". Y añade también: "Muy importante,por favor, quedarse en casa, porque si no, esto no va a acabar nunca, y sobre todo por nuestra personas mayores, nuestros abuelos", sentencia.