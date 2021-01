Quejas en oncología porque no se ha vacunado a enfermería

Quejas entre el personal de enfermería de la cuarta planta del hospital San Pedro de Alcántara, dedicada a la hospitalización de Oncología, Hematología y Trasplante de Médula Ósea, porque no se ha vacunado aún al personal de enfermería. Según el protocolo, los sanitarios que prestan sus servicios en estas unidades son considerados prioritarios a la hora de administrar la vacuna al estar en contacto con personas inmunodeprimidas. En cambio, aseguran que a ellos se les ha saltado en la lista, porque sí la ha recibido personal del hospital que aparece después de ellos en el protocolo.

Hasta ahora, de esta planta los únicos que han recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer han sido los médicos, que también han presentado una queja formal a dirección médica porque no se ha vacunado a todo el personal de su unidad (tampoco se ha vacunado a los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería ni a los celadores). Denuncian que en otros servicios, que pertenecen a primera línea pero que tampoco trabajan directamente con pacientes covid, como hemodiálisis, hemodinámica, partos u hospital de día , «todo el personal, incluidos administrativos, han sido ya vacunados, sin diferenciar ni priorizar el nivel de exposición ni si han pasado previamente la infección», asegura el colectivo de enfermería de esta planta.

«Entendemos que nuestra planta debe ser una de las que se deba proteger con mayor celo por las nefastas consecuencias que para un paciente inmunodeprimido puede llegar a tener la infección del Sars-Cov2, ya que podría derivar en el trágico desenlace de que sea ésta la causa de defunción y no así de su enfermedad de base», añaden en un comunicado remitido a este diario. Y recuerdan que en los últimos meses se han notificado varios casos positivos entre pacientes y trabajadores de la planta, a pesar de ser libre de covid. Y el personal de enfermería de esta unidad ha sido, desde que comenzó la pandemia, de los que más ha contagiado, algunos llegaron a infectarse de forma grave.

Los enfermeros advierten además de que en su perfil del sistema interno del Servicio Extremeño de Salud (SES) todos figuran como vacunados (según estos datos la han recibido la semana pasada, aunque ninguno la tiene aún puesta). De hecho, algunos están citados para recibir la segunda dosis sin ni si quiera habérsele administrado la primera. Ya han mostrado su malestar a la dirección de enfermería, que les ha informado de que el problema es la falta vacunas. «Pero se han quedado sin ellas por una mala organización porque han vacunado a los que no tenían que haber vacunado ahora porque no estaban dentro del protocolo», insisten. «Nos dicen que ya nos avisarán. Sentimos una enorme impotencia porque se nos ha apartado», protesta el colectivo, que ya ha puesto lo ocurrido en conocimiento del colegio de enfermería para que actúe. Este diario preguntó ayer por este asunto a la Consejería de Sanidad, pero no recibió respuesta.