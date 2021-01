Récord de fallecidos por la pandemia en Extremadura: 31 víctimas mortales

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Aquí algo falla, hace un mes, más o menos que se acabo la navidad por lo tanto el plazo de los contagios de esa fecha deberían haber terminado, ahora seguimos con todavía más fallecidos que en la primera curva del virus, yo creo que lo que está pasando es que la cepa que tenemos ahora es la de Gran Bretaña y aquí no dicen nada sobre el asunto, pero la verdad es que cada día es peor que el anterior y así no vamos a ningún lado positivo y seguimos con las restricciones etc, etc..sigo sin entenderlo.....