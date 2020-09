La región supera de nuevo los 300 casos positivos y registra otros tres fallecidos

Los contagios vuelven a dispararse. Extremadura notificó ayer 319 positivos de coronavirus, por lo que es la segunda vez en menos de una semana que la región supera la barrera de los 300 casos por PCR, después de que el pasado sábado registrara 371 positivos, la cifra más alta para un solo día que se había contabilizado desde el inicio de la pandemia. Una jornada más, el covid deja tres nuevos fallecidos que elevan a 573 el total de víctimas a causa de la pandemia. El área de salud de Llerena-Zafra contabiliza dos fallecidos: una mujer de 85 años, residente en los pisos tutelados de Berlanga, y una mujer de 94 años de la misma localidad. El área de Cáceres notifica el fallecimiento de un varón, de 76 años, del municipio de Hinojal.

Según los datos del último informe de la dirección general de Salud Pública, en la última jornada se declararon tres nuevos brotes: uno en Badajoz (5 positivos y 19 contactos); uno en Sierra de Fuentes (3 positivos y 13 contactos) y otro en Almendralejo (5 positivos y 19 contactos). También se cerraron cuatro brotes: el 57 de Cáceres, el 43 de Granja de Torrehermosa, el 47 de Calera de León y el 81 de Villafranca de los Barros. Por otra parte, en la región se detectaron 489 casos sospechosos y 414 fueron descartados.

Pese al aumento de los contagios, la presión hospitalaria no registra un repunte significativo en las últimas 24 horas, ya que en los hospitales extremeños están ingresadas 200 personas, cinco más con respecto a la jornada anterior. El número de pacientes que están en la UCI se mantiene en 16. El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, afirmó ayer que «de momento» no está previsto poner en marcha el Plan de Contingencia en Hospitales, aunque no se descarta «en función de cómo vayan ocurriendo los acontecimientos». El área de salud de Cáceres sigue presentando la mayor presión con 71 hospitalizados, tres de ellos en UCI.

Con respecto a la situación en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, el consejero avanzó que no se descarta «en las próximas semanas, y en función de la evolución» de la pandemia, abrir la Unidad de Ciudados Intermedios, ya que su capacidad de UCI está «más comprometida». En este punto, cabe señalar que en esta área sanitaria hay 10 pacientes hospitalizados por coronavirus, de los que dos se encuentran en UCI. Por su parte, el Hospital Universitario de Badajoz tiene una planta completa para estos enfermos, dos medias alas el Materno Infantil, mientras que el Hospital de Mérida tiene una planta y media.

En la actualidad, El Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena tiene dos plantas ocupadas por enfermos de coronavirus, mientras que en el de Siberia Serena de Talarrubias hay una. El centro hospitalario de Llerena-Zafra tiene dos plantas abiertas para pacientes covid; el San Pedro de Alcántara de Cáceres cuenta con tres plantas abiertas; el de Coria tiene media planta ocupada con estos pacientes; el de Plasencia cuenta con una planta, y el de Navalmoral, con media planta.