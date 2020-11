Renfe confirma que el Avlo no entrará en servicio a corto plazo

El presidente de Renfe, Isaías Táboas, ha vuelto a descartar el inicio del servicio 'low cost' del AVE, el conocido como AVLO como consecuencia de los efectos de la pandemia y la espera de que se reduzcan las restricciones a la movilidad. "El AVLO se recuperará cuando los clientes lo demanden. Ahora la gente no hace planes de viaje y es un producto que necesita tener un aprovechamiento cercano al 90%; sacar un producto así cuando el mercado no está dispuesto no tiene mucho sentido para nosotros en este momento", ha asegurado en un foro de Movilidad organizado por 'Invertia'. Como ya publicó EL PERIÓDICO en una entrevista publicada recientemente, Táboas tiene preparado el nuevo servicio del AVLO, con la previsión de parada en varias estaciones en la línea entre Figueres y Madrid, pero Renfe reconoce que no es posible su puesta en marcha hasta que pueda asegurarse una ocupación elevada.

Según una encuesta de Renfe, solo el 6% de los ciudadanos planean viajar en este momento, un dato muy por debajo del 25% que así lo pensaba en el 2012, en medio de la última gran crisis financiera.

Por el contrario, el primer competidor de Renfe, la empresa pública francesa SNCF, ya ha anunciado que estrenará sus servicios el próximo mes de marzo en la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona a través de la marca Ouigo, aunque en el sector se duda de que las condiciones de mercado permitan una línea regular con varios trenes al día entre Madrid y Barcelona.

La directora del proyecto Ouigo, Hélène Valenzuela, ha confirmado en el mismo foro el inicio de operaciones en la línea Madrid-Barcelona y continuar con la de Madrid-Valencia. Sí que ha reconocido el retraso de la llegada a Andalucía hasta el 2022 por problemas técnicos y que incluso el lanzamiento del Ouigo podría ser suspendido si existen restricciones a la movilidad, en cuyo caso se tomaría una decisión "en función del escenario".

Sobre el próximo lanzamiento de Ilsa --participado al 45% por la italiana Trenitalia-- en el 2022, siguiente operador privado que entrará en competencia con la compañía pública española, el presidente de Renfe se ha mostrado a favor de la liberalización: "Es un aliciente para Renfe y permitirá que los ciudadanos vean, comparen y elijan".