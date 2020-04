El reparto de comida a niños con beca de comedor en Badajoz deja fuera a muchas familias

Juan, Vero, Rocío, Ángela y Cristina se quedaron ayer esperando a que les llegase la comida por las becas de comedor de sus hijos. Cuando dieron las cuatro en el reloj y nadie había llamado al telefonillo, comprendieron que no la tendrían, y no entendían por qué a otros niños sí y a sus hijos no. Ayer fue el primer día en el que el Ayuntamiento de Badajoz inició la distribución, casa por casa y, según aseguró, a lo largo de toda la mañana atendió a los 707 niños del listado elaborado por la Consejería de Educación, a la que compete atender esta prestación.

Pero este diario comprobó que hubo familias que se quedaron esperando y, según diversas fuentes, se devolvieron bastantes menús porque no se encontró a los destinatarios. La explicación que circuló por las redes es que había varios listados. La consejería lo negó. Según informó la Junta, sólo hay una relación de beneficiarios y recordó que para recibir este servicio, las familias becadas de comedor deben solicitarlo a su centro educativo porque no todas las beneficiarias quieren recibir comida. Para esto, cada colegio preguntó previamente a su alumnado becado y pasó el listado a la consejería, que no está cerrado, sino que sigue abierto a todas aquellas familias que lo pidan: sólo tienen que comunicárselo a su centro y se añadirán. Sin embargo, los afectados aseguraron ayer que habían confirmado por Rayuela a los directores de los colegios donde estudian sus hijos que querían recibir la comida y los directores los habían avisado de que el lunes la recibirían. Es el caso de Juan, que tiene dos hijos, de 13 y 10 años, en Nuestra Señora de Bótoa, y de Vero, cuyo niño de 8 años está escolarizado en el Leopoldo Pastor Sito. También ha ocurrido con alumnos del Lope de Vega y Nuestra Señora de Fátima. Tras conocer lo sucedido, uno de los directores envió un mensaje a un padre afectado, al que confirmaba que había habido muchos problemas en el reparto. «Se pide comprensión a las familias y paciencia, son muchos colegios y muchos niños. Mañana seguirán repartiendo», le aseguró.

Lo cierto es que el reparto ya llegaba precedido de polémica entre el ayuntamiento y la Junta. El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, anunció el viernes que comenzaría este lunes. Ayer, en una nueva comparecencia, el alcalde informó de que desde las ocho de la mañana estaba «desplegado» en Badajoz el operativo para repartir comida a los 707 alumnos con beca de comedor, que llevan esperándola desde que se suspendió el curso escolar, el pasado 13 de marzo. La consejería tardó en organizar el procedimiento y el viernes pasado ya hubo ayuntamientos que comenzaron la distribución, como Mérida, Almendralejo o Serradilla.

En Badajoz se hizo a domicilio, con 30 trabajadores municipales y 5 voluntarios de Protección Civil, más otras 20 personas en la reserva, con 6 camiones frigoríficos, junto a otros 11 vehículos más, y 9 en reserva. Entre los vehículos, hay dos frigoríficos que ha facilitado el catering del Complejo Alcántara, uno de ellos con conductor. El alcalde manifestó el «esfuerzo titánico» que este dispositivo supone al ayuntamiento, que está intentando que la comida llegue a sus destinatarios «a pesar de las carencias» de la Junta. Fragoso se refirió al «desastre organizativo» por parte de la consejería, como se puso de manifiesto en el hecho de que una de las empresas de catering reparte una vez para cinco días y otra lo hace dos veces, con lo cual, el dispositivo tiene que volver a salir. Además, en el listado de beneficiarios que les facilitó la consejería aparecen más de 30 que son de otros municipios y no se hacen distinciones por intolerancias o alergias.

Estas críticas no tardaron en recibir respuesta por parte de la consejería, que lamentó que Badajoz «haya sido la ciudad que más tarde ha empezado a repartir los menús escolares». Educación recordó que fue el viernes cuando la Junta empezó de manera generalizada el reparto de comida para el alumnado becado de comedor escolar que ha solicitado el servicio, salvo en Badajoz donde, «por problemas organizativos de logística del propio ayuntamiento», decidieron empezar este lunes. Aseguró que la comida para las familias del alumnado pacense estaba lista para el pasado viernes y se tuvo que desechar porque el consistorio pacense «no contaba ni con los medios ni con personal» para hacer el reparto. Fragoso replicó de nuevo a estas críticas: «A la ayuda responden con pedradas. Muy cansado de estas actitudes», señaló en las redes. Está por ver que hoy ambas partes se pongan de acuerdo y la comida llegue a las familias que ayer se quedaron esperando.