La residencia de Malpartida de Plasencia, libre de covid-19

"Esto ha sido una pesadilla, como una película de terror". Así resume María Núñez Gómez, directora de la residencia Nuestra Señora de la Luz de Malpartida de Plasencia, lo vivido en el centro desde que, a mediados de marzo, dio positivo una residente de 90 años que había estado ingresada en el hospital Virgen del Puerto de Plasencia en la misma planta que otra persona que había dado positivo. Este jueves, ha sido otra mujer de 90 años la última en dar negativo y dejar así el centro libre de covid-19.

"Esta señora estaba asintomática y se le han hecho 6 PCR, todas han dado positivas, menos ya última, así que ya es negativa", señala Núñez con satisfacción. De hecho, para celebrarlo, la sacaron de la habitación donde estaba aislada para llevarla al jardín exterior y la recibieron con aplausos.

Porque según subraya la directora, estos tres meses de pandemia "han sido durísimos. No quisiéramos pasar por lo mismo otra vez. Ha habido muchos llantos, mucho miedo, angustia... Cuando salieron los asintomáticos todos positivos, ya no sabíamos si estábamos contagiados o no y no teníamos equipos de protección, aunque los pedimos, pero todo el equipo de profesionales se ha dejado la piel, apartamos temporalmente a nuestras familias para cuidar a nuestros residentes, sin apenas armas, pero sin bajar la guardia y los familiares también se han volcado".

Según sus datos, en esta residencia chinata con 104 residentes y que estaba al completo al inicio de la pandemia ha habido en torno a 44 positivos en total, 7 de ellos fallecidos. La cifra de positivos difiere de la de la Consejería de Sanidad, que señala que ha habido 17. En todo caso, el virus entró con la residente que había estado en el hospital. "Cuando dio positivo tuvimos que ver quién estaba contagiado y quién no y 19 trabajadores se dieron de baja. Los que quedamos, nos confinamos y tuvimos que buscar gente para trabajar, pero muchos no querían y algunos duraron dos horas".

En cuanto a los equipos de protección, recuerda: "no teníamos, nos faltaban guantes, mascarillas, hemos estado con bolsas de basura hasta que los familiares nos fueron donando". Entonces, "sectoricé el centro, los que tenían fiebre, los que no… y empezaron a llevarse a los que estaban peor al hospital, 7 de ellos fallecieron". Señala que, "de los 37 que dieron positivo en los test rápidos, todos asintomáticos, pasaron después a 11, luego a 3 y finalmente a 1, que ha sido positiva mucho tiempo, hasta ahora".

Esta es una residencia privada y María Núñez afirma que, en el ámbito sanitario, solo la médico del consultorio de Malpartida, Irene Fernández, "me ha estado llamando diariamente , animándonos e interesándose por la situación".

En cuanto a los familiares, apunta que han mantenido contacto con los residentes a través de videollamadas y que a residentes negativos les han sacado al jardín, desde donde podían ver a sus familias a través de una alambrada, "con horarios separados y en grupos de dos como máximo". Ahora que el centro ya está libre de covid, la directora ha enviado a los familiares el protocolo de Sanidad en cuanto a las visitas. "La próxima semana ya recibiremos alguna, en una sala, sin tocarse, besarse… El miedo es libre y lo hemos pasado muy mal", insiste Núñez.