Salaya: "El que no se haya enterado de que no se puede salir de copas en Nochevieja ya será cosa de la policía"

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, se ha referido a la situación del covid diciendo que "no esperamos un buen día ni hoy ni en las próximas jornadas. Se han adoptado medidas hace muy poquito. El consejero de Sanidad se comprometió a reevaluar en siete días y sí es importante que aguantemos hasta ese plazo para ver cómo están funcionando las medidas", que pasan fundamentalmente por el cierre de la hostelería por la tarde y la limitación de aforos en los centros comerciales.

"Tenemos que tener muy claro que las medidas que se aprueban hoy no surten efecto mañana, tenemos que tener unos mínimos para evaluar, pero la situación en la ciudad no es buena y la necesidad de moderación de los vecinos es fundamental en estas fiestas".

Ante la opinión del Colegio de Médicos de que las medidas no son suficientemente duras, el alcalde ha comentado que la respeta: "Si dentro de unos días se interpreta que no son suficientes, habrá que aplicar unas más restrictivas".

Salaya ha indicado que las fuerzas de seguridad han realizado intervenciones en Nochebuena y en días posteriores. "La policía ha tenido un alto número de sanciones que se están procesando, no solo a locales sino también a vecinos".

No obstante, el mandatario municipal señaló que "la tónica general es buen comportamiento. No hemos visto las escenas de cualquier año, hemos visto a muy poca gente en la calle, prácticamente había espacio en todas las terrazas y ha habido una responsabilidad enorme de una mayoría de hosteleros en un cumplimiento estricto de las normas y una responsabilidad más allá del deber de una parte de los bares que han decidido cerrar el día de Nochebuena ante el miedo a no poder cumplir con las normas o a que se les desbordase la clientela. Les agradezco muchísimo lo que han hecho, que era mucho más de lo que se les pedía en un comportamiento enormemente responsable":

En Nochevieja habrá un dispositivo similar, aunque confió en que habrá "menos afluencia. No tienen tanto tirón las cañas en Nochevieja y el que no se haya enterado de que no se puede salir de copas en Nochevieja ya no se va a enterar, será cosa de la policía. Y en Nochevieja nuestro mayor aliado va a ser el toque de queda porque después de las uvas va a tener que irse todo el mundo a casa".