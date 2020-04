Salaya: "Estoy muy preocupado"

Primera comparecencia de la semana del alcalde este lunes en la que por primera vez no ocultó su sentimiento: «Estoy muy preocupado». No es para menos, porque 107 han sido las denuncias que ha interpuesto la policía local durante las vacaciones de Semana Santa, una cifra alarmante, que ha hecho reaccionar al regidor, llamando al confinamiento y la responsabilidad. Preocupado como nunca, el mandatario sabe que este área de salud es la más castigada por la pandemia, que ayer ya contabilizaba 163 muertos. De modo que no está la cosa como para andarse con tonterías.

De esas 107 multas, 69 son a viandantes, 27 a vehículos y 11 a dueños de perros. Además, hay 10 reincidentes y a uno de esos se le ha detenido por sexta vez consecutiva. Muchos procedían de Madrid y de los alrededores de la capital de España, y habían venido a Cáceres a pasar sus vacaciones de Semana Santa. A siete personas se las pilló practicando senderismo en grupo por la sierra de la Mosca, a cuatro desplazándose también en grupo por la ciudad y a algunos por no llevar la documentación. Salaya advirtió de que es un bulo que se pueda salir sin DNI; si no lo llevas te trasladan a comisaría.

El regidor dejó claro que son momentos, días y situaciones muy difíciles y complicadas, que por eso hay que elevar la tensión al máximo y extremar la precaución «porque las denuncias deberían ser solo anecdóticas y, sin embargo, son demasiadas».

Salaya recomendó salir de casa lo menos posible. Agrupar esas salidas en una y aprovechar para tirar la basura, ir al supermercado, a la farmacia y a comprar tabaco: «Hay que ir más allá del cumplimiento de las normas y practicar un comportamiento cívico». El alcalde insistió en la necesidad de frenar los contagios, especialmente por parte de la gente mayor. Por esta razón volvió a facilitar el teléfono 698934331, al que la tercera edad puede llamar para que les hagan la compra 50 voluntarios de Red Cor. Es la mejor manera de ponerse a salvo. El edil confesó sentirse inquieto por el avance de contagios en las residencias de ancianos, aunque no pudo facilitar datos.

Como buena noticia está que de los 10 casos positivos de covid-19 registrados en la policía local, ya hay siete agentes reincorporados al trabajo, los tres últimos ayer.

En su comparecencia y a preguntas de este diario, el alcalde dijo que el gremio de la peluquería podrá desplazarse por las casas para garantizar la atención e higiene de las personas más vulnerables. Se trata de un acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Nacional de Peluquería que ya permite esta premisa siempre y cuando los trabajadores porten mascarillas FPP2, pantallas, guantes desechables y gafas. El regidor matizó después por la tarde, eso sí, que aunque está permitido no es recomendable.

El dirigente socialista también se refirió a las tareas de desinfección que este fin de semana ha realizado la Brigada Extremadura XI en el centro penitenciario, y las que están realizando desde ayer los bomberos de la diputación en el interior de las residencias de ancianos.

Finalmente reiteró que el festivo del 23 de abril se pasa al 25 de septiembre. Y sobre la inversión que Cáceres destinará a la crisis la ha cifrado en varios millones de euros que irán destinados a la empresa, los servicios sociales, el turismo, la cultura y la juventud.