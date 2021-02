Salaya pide que se abra la hostelería al mejorar los datos de contagio en Cáceres

Si fuésemos Badajoz no te quepa duda de que nos "abrirían". Ya pasó que cuando Cáceres estuvo mal y Badajoz algo mejor, solo nos pusieron restricciones a nosotros. Ahora que es Badajoz la que está peor, pues no van a aflojar en Cáceres.¡ Estaría Bueno!, Mientras Badajoz esté mal, pues Cáceres también. Y algún iluminado que hay por aquí: Pues si estamos bien se abre y punto. El hecho de las restricciones no es más que un recorte de libertades que debe durar lo mínimo posible para proteger el colapso hospitalario. Si el colapso se ha evitado, pues que abran. Y lo que tenga que venir ya se verá. ¿O vamos a dejar de conducir para no tener accidentes de tráfico? Y tan mal no estaremos cuando el IFEBA está muerto de risa.